Un choc wallon déjà dans toutes les têtes : "Sans cette osmose entre le staff et les joueurs..."

Juste après la trêve internationale, le premier choc wallon de la saison sera au programme. Bien que disputé à huis clos suite aux derniers incidents entre les deux équipes à Sclessin, ce match est déjà dans toutes les têtes.

Avec cette victoire 0-2 à Sclessin et les autres bons matchs réalisés en Europe Playoffs sous les ordres de Mario Kohnen, Charleroi a posé les bases de son excellent début de saison : les Zèbres en sont désormais à un bilan de 15 points sur 18. Avec pour seule défaite un 2-3 plus que méritant contre l'Union Saint-Gilloise.

De son côté, le Standard est également monté en puissance après ses deux premiers partages, signant trois victoires. Mais les Rouches sont retombés dans leurs travers à Westerlo, concédant une défaite 4-2.

Charleroi avec le vent en poupe

Avec quatre points d'avance sur son rival régional, Charleroi se rendra à Sclessin devant son meilleur ennemi, quoi qu'il arrive lors de la dernière journée avant la trêve. Et cela grâce à une victoire pleine de maturité du côté de Zulte Waregem, qui restait également sur une très bonne entame de championnat.

"Surtout en deuxième mi-temps, le Sporting a géré parfaitement son déplacement à Zulte Waregem qui a abusé des longs ballons et s’est heurté à un Mohamed Koné impérial. Défensivement, les Zèbres n’ont pas répété les erreurs de la semaine passée et auraient même dû faire le break par Aurélien Scheidler et Jakob Romsaas", analyse Philippe Albert dans SudInfo.

Deux équipes en progrès ?

Les Zèbres ont bénéficié d'un calendrier relativement clément pour démarrer en douceur. Encore fallait-il le confirmer sur le terrain, ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières saisons.





"On sent que le groupe est soudé : sans cette osmose entre le staff et les joueurs, de tels résultats n’auraient pas été possibles. C’est un excellent départ inattendu quand on se rappelle les nombreux départs", poursuit Albert.

L'heure est moins à la fête côté liégeois. "Je m’attendais à un match compliqué mais je n’avais pas vraiment vu venir cette première défaite de la saison pour le Standard. À l’inverse des dernières sorties, les Rouches ont tout simplement été moins solides défensivement que leurs adversaires".

Un choc wallon qui vaudra cher

Il va falloir se reprendre. Car outre le choc à huis clos contre Charleroi, le Standard va se déplacer à La Gantoise et à Genk.

Tout n'est toutefois pas à jeter : "Je suis sûr que l’an passé, dans les mêmes circonstances, le Standard en prenait 4, 5 ou 6 sans revenir au score. C’est fou de se dire que les stats ont été en faveur des Rouches (tentatives, tirs cadrés, occasions créées)… sauf le score".

"Cette défaite va sans doute permettre aux Liégeois de rester les pieds sur terre, même si je suis sûr que Vincent Euvrard n’est pas du style à s’emballer", conclut Philippe Albert. Un choc wallon ne tient de toute façon pas compte du classement ou de la forme du moment. Mais bien des antécédents lors des dernières confrontations directes. Celles de la saison dernière ont montré que les deux équipes n'avaient pas la mémoire courte.