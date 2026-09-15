Un Diable Rouge prend sa retraite internationale !

Diable Rouge à 13 reprises et invaincu (!), Matz Sels ne portera plus les couleurs de l'équipe nationale. Malgré la pause de Thibaut Courtois, l'actuel portier de Nottingham Forest ne fera plus partie de la sélection, lui qui s'est longuement entretenu avec Mark Van Bommel avant la première sélection du Néerlandais et les prochains matchs de Ligue des Nations.

Plus qu'une journée de Jupiler Pro League avant la première trêve internationale de la saison. Mark Van Bommel dévoilera vendredi sa sélection pour les quatre matchs qui attendent les Diables Rouges, contre l'Italie, la Turquie et la France (x2).

Une sélection dont ne fera pas partie Matz Sels, annoncent ce mardi nos confrères néerlandophones de Het Gazet van Antwerpen. En effet, l'actuel portier de Nottingham Forest prend sa retraite internationale.

Malgré la pause de Thibaut Courtois, le gardien de 34 ans aux 13 sélections, qui n'a jamais perdu sous les couleurs de l'équipe nationale, ne reviendra pas après avoir manqué la Coupe du monde 2026.

C'est fini entre Matz Sels et les Diables Rouges

Un épisode qui aurait clairement pesé dans sa décision, expliquent nos confrères. Matz Sels avait joué cinq matchs de qualification mais n'avait pas été convoqué pour le Mondial au détriment de Mike Penders et Senne Lammens, alors que l'Union belge lui avait exhorté de poursuivre sa carrière internationale après la retraite de Koen Casteels.

Un élément mal passé auprès de l'Anversois qui, malgré des discussions constructives avec Mark Van Bommel ces dernières semaines, aurait décidé d'arrêter l'aventure, onze ans après sa première sélection en équipe nationale. Matz Sels ne veut plus participer à nouveau à une campagne de qualification au risque de se faire griller la politesse au retour de Courtois pour les grandes compétitions.





Il ne sera donc pas dans la sélection de Mark Van Bommel, vendredi. Senne Lammens, Mike Penders et Maarten Vandevoordt devraient être appelés par le Néerlandais, même si Lucca Brughmans pèse aussi dans la balance après son récent transfert à Liverpool. Le portier portant toujours les couleurs de Genk devrait néanmoins rejoindre les U21 avant des matchs importants.