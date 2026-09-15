Un Diable Rouge prend sa retraite internationale !

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Un Diable Rouge prend sa retraite internationale !
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Diable Rouge à 13 reprises et invaincu (!), Matz Sels ne portera plus les couleurs de l'équipe nationale. Malgré la pause de Thibaut Courtois, l'actuel portier de Nottingham Forest ne fera plus partie de la sélection, lui qui s'est longuement entretenu avec Mark Van Bommel avant la première sélection du Néerlandais et les prochains matchs de Ligue des Nations.

Plus qu'une journée de Jupiler Pro League avant la première trêve internationale de la saison. Mark Van Bommel dévoilera vendredi sa sélection pour les quatre matchs qui attendent les Diables Rouges, contre l'Italie, la Turquie et la France (x2).

Une sélection dont ne fera pas partie Matz Sels, annoncent ce mardi nos confrères néerlandophones de Het Gazet van Antwerpen. En effet, l'actuel portier de Nottingham Forest prend sa retraite internationale.

Malgré la pause de Thibaut Courtois, le gardien de 34 ans aux 13 sélections, qui n'a jamais perdu sous les couleurs de l'équipe nationale, ne reviendra pas après avoir manqué la Coupe du monde 2026.

C'est fini entre Matz Sels et les Diables Rouges

Un épisode qui aurait clairement pesé dans sa décision, expliquent nos confrères. Matz Sels avait joué cinq matchs de qualification mais n'avait pas été convoqué pour le Mondial au détriment de Mike Penders et Senne Lammens, alors que l'Union belge lui avait exhorté de poursuivre sa carrière internationale après la retraite de Koen Casteels.

Un élément mal passé auprès de l'Anversois qui, malgré des discussions constructives avec Mark Van Bommel ces dernières semaines, aurait décidé d'arrêter l'aventure, onze ans après sa première sélection en équipe nationale. Matz Sels ne veut plus participer à nouveau à une campagne de qualification au risque de se faire griller la politesse au retour de Courtois pour les grandes compétitions.

Il ne sera donc pas dans la sélection de Mark Van Bommel, vendredi. Senne Lammens, Mike Penders et Maarten Vandevoordt devraient être appelés par le Néerlandais, même si Lucca Brughmans pèse aussi dans la balance après son récent transfert à Liverpool. Le portier portant toujours les couleurs de Genk devrait néanmoins rejoindre les U21 avant des matchs importants.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

Antwerp - Union et Gand - Standard en affiches : voici les arbitres de la 7e journée de Jupiler Pro League

Antwerp - Union et Gand - Standard en affiches : voici les arbitres de la 7e journée de Jupiler Pro League

16:00
Pourquoi Senne Lammens joue-t-il un rôle dans la relégation de Nordin Jackers au Club de Bruges ?

Pourquoi Senne Lammens joue-t-il un rôle dans la relégation de Nordin Jackers au Club de Bruges ?

15:30
Exemple clair le week-end dernier : Jonathan Lardot pointe un problème du règlement "contre l'esprit du foot"

Exemple clair le week-end dernier : Jonathan Lardot pointe un problème du règlement "contre l'esprit du foot"

15:00
C'est officiel : voici où se tiendront les finales de la Ligue des Champions en 2027, 2028 et 2029

C'est officiel : voici où se tiendront les finales de la Ligue des Champions en 2027, 2028 et 2029

14:30
Plusieurs pistes à Courtrai : un jeune entraîneur portugais à défis dans le viseur des Kerels

Plusieurs pistes à Courtrai : un jeune entraîneur portugais à défis dans le viseur des Kerels

13:30
Le pari de l'été prochain ? Comment Thelo Aasgaard peut marquer Anderlecht de son empreinte

Le pari de l'été prochain ? Comment Thelo Aasgaard peut marquer Anderlecht de son empreinte

13:00
🎥 Toujours aussi déroutant : une merveille à l'accent belge pour le but de la semaine en Arabie saoudite

🎥 Toujours aussi déroutant : une merveille à l'accent belge pour le but de la semaine en Arabie saoudite

12:30
Une équipe de Lyon remaniée : deux anciens de Charleroi titulaires contre Anderlecht ?

Une équipe de Lyon remaniée : deux anciens de Charleroi titulaires contre Anderlecht ?

12:00
Plusieurs joueurs surpris : la nouvelle règle décidée par Vitor Bruno pour les matchs d'Anderlecht à domicile

Plusieurs joueurs surpris : la nouvelle règle décidée par Vitor Bruno pour les matchs d'Anderlecht à domicile

11:30
C'était peine perdue : Besnik Hasi a tenté d'attirer un joueur connu à Anderlecht la saison dernière

C'était peine perdue : Besnik Hasi a tenté d'attirer un joueur connu à Anderlecht la saison dernière

11:00
Négociations en cours : un ancien de Charleroi, l'Union et Anderlecht dans le staff du Maroc ?

Négociations en cours : un ancien de Charleroi, l'Union et Anderlecht dans le staff du Maroc ?

10:00
Un jeune talent de Wallonie picarde sélectionné pour la première fois par le Honduras

Un jeune talent de Wallonie picarde sélectionné pour la première fois par le Honduras

09:30
Un Bruno peut en cacher...trois autres : les fils de l'entraîneur déjà à l'entraînement à Neerpede

Un Bruno peut en cacher...trois autres : les fils de l'entraîneur déjà à l'entraînement à Neerpede

09:00
Un ancien attaquant de Pro League vers une suspension après son geste polémique en Ligue 1

Un ancien attaquant de Pro League vers une suspension après son geste polémique en Ligue 1

08:30
Un choc wallon déjà dans toutes les têtes : "Sans cette osmose entre le staff et les joueurs..."

Un choc wallon déjà dans toutes les têtes : "Sans cette osmose entre le staff et les joueurs..."

08:00
Nouvelle saison, même sens du but : un Liégeois de 35 ans continue de flamber en Turquie

Nouvelle saison, même sens du but : un Liégeois de 35 ans continue de flamber en Turquie

07:30
Vitor Bruno pourra-t-il vraiment travailler pendant la trêve ? Certains Mauves seront en sélection

Vitor Bruno pourra-t-il vraiment travailler pendant la trêve ? Certains Mauves seront en sélection

07:00
Nouveau sélectionneur national pour un Unioniste (et plusieurs "belgicains")

Nouveau sélectionneur national pour un Unioniste (et plusieurs "belgicains")

06:30
Deux ex-Mauves soulignent une évolution à Anderlecht : "Par rapport à la saison passée..."

Deux ex-Mauves soulignent une évolution à Anderlecht : "Par rapport à la saison passée..."

23:00
🎥 Hilarant : quand les supporters de la RAAL moquent gentiment leur équipe

🎥 Hilarant : quand les supporters de la RAAL moquent gentiment leur équipe

22:30
Hein Vanhaezebrouck pas convaincu par une équipe de Pro League : "Ce n'est pas assez fort"

Hein Vanhaezebrouck pas convaincu par une équipe de Pro League : "Ce n'est pas assez fort"

22:00
Le KV Malines ne peut pas se plaindre : Jonathan Lardot analyse l'arbitrage du match contre Anderlecht

Le KV Malines ne peut pas se plaindre : Jonathan Lardot analyse l'arbitrage du match contre Anderlecht

21:40
Enfin ! Romelu Lukaku était titulaire avec le Fenerbahçe (mais n'a pas su faire la différence)

Enfin ! Romelu Lukaku était titulaire avec le Fenerbahçe (mais n'a pas su faire la différence)

21:27
Malgré les erreurs de Sommer, Nordin Jackers subit une énorme désillusion à Bruges

Malgré les erreurs de Sommer, Nordin Jackers subit une énorme désillusion à Bruges

21:00
Plus qu'un capitaine : l'Union peut-elle continuer à briller sans Kevin Mac Allister ?

Plus qu'un capitaine : l'Union peut-elle continuer à briller sans Kevin Mac Allister ?

20:30
Un désavantage ? L'Olympique Lyonnais ne s'entraînera pas à Bruxelles cette semaine

Un désavantage ? L'Olympique Lyonnais ne s'entraînera pas à Bruxelles cette semaine

20:00
La blessure de Mac Allister arrive au pire moment : l'Union avec...13 joueurs de champ en Europe ?

La blessure de Mac Allister arrive au pire moment : l'Union avec...13 joueurs de champ en Europe ?

19:30
5
L'Union, Charleroi et la RAAL montrent l'exemple, un Anderlechtois présent : découvrez notre onze du week-end

L'Union, Charleroi et la RAAL montrent l'exemple, un Anderlechtois présent : découvrez notre onze du week-end

19:00
À vos agendas : voici quand Mark Van Bommel dévoilera sa première sélection

À vos agendas : voici quand Mark Van Bommel dévoilera sa première sélection

18:30
Joueur du mois, ni plus ni moins : un jeune Belge fait sensation en Angleterre

Joueur du mois, ni plus ni moins : un jeune Belge fait sensation en Angleterre

18:00
Trois buts en 20 minutes : Besnik Hasi relance une ancienne terreur de Pro League en Turquie

Trois buts en 20 minutes : Besnik Hasi relance une ancienne terreur de Pro League en Turquie

17:15
"J'ai touché ce rêve du bout des doigts" : quand Guillaume François était tout proche de signer en Angleterre

"J'ai touché ce rêve du bout des doigts" : quand Guillaume François était tout proche de signer en Angleterre

14/09
1
Le jeu des chaises musicales a déjà commencé : quels entraîneurs libres pour profiter des premiers C4 ?

Le jeu des chaises musicales a déjà commencé : quels entraîneurs libres pour profiter des premiers C4 ?

14/09
"C’est à lui que je dois mon développement" : Vincent Euvrard dévoile l'entraineur qui lui a servi de mentor

"C’est à lui que je dois mon développement" : Vincent Euvrard dévoile l'entraineur qui lui a servi de mentor

14/09
🎥 Tous sur la ligne de but : Axel Witsel bien malgré lui à l'origine de la phase vidéo gag du week-end

🎥 Tous sur la ligne de but : Axel Witsel bien malgré lui à l'origine de la phase vidéo gag du week-end

14/09
Affaires post-mercato à saisir ? Ces joueurs belges (ou de Pro League) encore disponibles gratuitement

Affaires post-mercato à saisir ? Ces joueurs belges (ou de Pro League) encore disponibles gratuitement

14/09

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3-0 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de Karel Geraerts bientôt de retour sur un banc ? Plusieurs clubs ont tenté leur chance El Malvario El Malvario a propos de Terrible verdict confirmé pour Kevin Mac Allister, qui sera absent de longs mois Union 60 Union 60 a propos de "J'ai touché ce rêve du bout des doigts" : quand Guillaume François était tout proche de signer en Angleterre Union 60 Union 60 a propos de "Le côté obscur du football" : l'interview de Thomas Meunier qui fait grand bruit en Angleterre Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Charleroi avait des hauts et des bas" : les Zèbres analysent ce qui fait la différence Union 60 Union 60 a propos de Nouveau record d'Europe pour l'Union Saint-Gilloise après sa large victoire face à Lommel Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Vetlesen et Virgili réparent la bourde de Sommer : Bruges bat l'Antwerp mais doit surveiller ses blessés El Malvario El Malvario a propos de "À 2-2, on ne peut jamais donner ce match" : Vincent Euvrard pointe les erreurs de son Standard à Westerlo Union 60 Union 60 a propos de Ancien joueur du Standard et de l'Union, James Storme est décédé den strep den strep a propos de Derniers de D1B malgré les renforts du noyau A : le problème des Futures devient urgent à Anderlecht Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved