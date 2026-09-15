Un jeune talent de Wallonie picarde sélectionné pour la première fois par le Honduras

Le nom de Victor Vandenbroucke ne vous dit sans doute rien. Il faut dire que le défenseur central de 17 ans évolue pour l'heure avec l'équipe espoirs de La Gantoise en D1B. Et pourtant, il vient d'être appelé pour la première fois en sélection A. Le voici désormais international hondurien.

Formé à La Gantoise depuis ses 11 ans et membre de l'équipe U23, Victor Vandenbroucke pourrait avoir une trajectoire similaire à celle de ses autres talents gantois qui poussent pour se faire une place au soleil dans le monde professionnel. Mais son parcours de vie est un rien différent.

Le garçon est en fait né à Los Angeles d'une mère hondurienne et d'un père belgo-américain. Il a d'ailleurs grandi aux Etats-Unis jusqu'à l'âge de 10 ans avant de s'installer à Gaurain-Ramecroix, dans la commune de Tournai. Il est alors recruté par La Gantoise et séjourne en internat à Gand.

En pleine progression en club et en sélection

Officiellement enregistré sur la liste européenne remise par les Buffalos pour la Conférence League, ce défenseur - capable de jouer dans l'axe ou comme arrière droit - était convoité par plusieurs fédérations.

International belge chez les jeunes, déjà repris par les U17 américains et les U20 honduriens, Vandenbroucke a choisi de faire honneur aux racines de sa mère et a ainsi opté pour la nationalité sportive hondurienne.

Une première avec le Honduras

Le joueur gantois ne parle encore qu'un espagnol assez rudimentaire mais ressent un lien assez fort avec le pays : "J’avais toujours beaucoup entendu parler du Honduras grâce à ma mère et à toute ma famille. Même si je n’ai pas encore eu l’occasion de le visiter, j’ai toujours ressenti un lien particulier avec ce pays", explique-t-il au média local La Prensa.





C'est donc avec une fierté certaine qu'il a appris hier sa toute première sélection chez les 'grands' avec le Honduras. Victor Vandenbroucke sera donc de la partie pour les prochains matchs de Ligue des Nations de la CONCACAF contre le Suriname et la Jamaïque.