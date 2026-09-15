Une équipe de Lyon remaniée : deux anciens de Charleroi titulaires contre Anderlecht ?

Scott Crabbé, journaliste football
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Une équipe de Lyon remaniée : deux anciens de Charleroi titulaires contre Anderlecht ?
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Anderlecht se prépare à affronter Lyon mercredi. Les Gones pourraient bien aligner une équipe remaniée, avec une vieille connaissance du championnat belge dans les buts. Et une autre quelques mètres plus hauts en défense, sans même parler de Loïs Openda.

Là où Anderlecht a atteint son objectif en passant trois tours préliminaires pour atteindre la phase de ligue de l'Europa League, Lyon sera de la partie suite à son élimination des oeuvres de Fenerbahçe en Ligue des Champions.

L'OL pourrait se présenter avec un onze remanié au Lotto Park. Le journal L'Equipe écrit en effet que Paulo Fonseca devrait ménager une partie de son groupe en vue du match contre Rennes (actuel co-leader de Ligue 1) qui arrivera déjà samedi.

Rémy Descamps pour défendre les buts lyonnais ?

L'un des changements attendus devrait intervenir dans les buts, avec la probable titularisation de Rémy Descamps. Le gardien de 30 ans connaît déjà bien la Belgique pour avoir évolué pendant deux saisons à Charleroi.

Les Zèbres avaient été le chercher en 2019 au PSG, où il avait fini sa formation, avant d'enchaîner les prêts. Dans le Pays Noir, Descamps a dû se contenter d'un rôle de doublure de Nicolas Penneteau lors de la première saison.

Lors de la seconde, il avait profité de plusieurs blessures de son compatriote pour disputer 14 matchs sous les ordres de Karim Belhocine. Mais il était tout de même rentré au pays, du côté du FC Nantes, en fin d'exercice.

Lire aussi… Le pari de l'été prochain ? Comment Thelo Aasgaard peut marquer Anderlecht de son empreinte

Clinton Mata pourrait aussi recevoir du temps de jeu

En Ligue 1, le natif de Marcq-en-Barœul (à quelques encablures de la frontière belge) s'est habitué à un rôle de gardien numéro deux. D'abord à Nantes, puis à Lyon, qu'il l'a transféré en 2024. Cette saison, il est ainsi la doublure de l'international slovaque Dominik Greif. 

Mais il pourrait donc bien retrouver du temps de jeu mercredi au Lotto Park. Même topo pour Clinton Mata, qui l'a précédé de quelques saisons à Charleroi et qui est lui aussi en manque de rythme cette saison sans la capitale des Gaules.

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