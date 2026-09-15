Vitor Bruno pourra-t-il vraiment travailler pendant la trêve ? Certains Mauves seront en sélection

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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Vitor Bruno pourra-t-il vraiment travailler pendant la trêve ? Certains Mauves seront en sélection
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La trêve internationale qui arrive sera particulièrement longue : on parle en effet de quatre matchs et 16 jours sans football domestique, soit presque une "double" trêve. Une excellente nouvelle pour les coachs devant encore travailler les automatismes... mais Vitor Bruno, lui, risque de voir partir une partie de son noyau en sélection.

Le RSC Anderlecht a vu arriver onze recrues cet été (sans compter les jeunes "promus" de Neerpede vers l'équipe A), et Vitor Bruno a donc sans surprise un peu de mal à composer le puzzle en un claquement de doigts, comme il l'a rappelé après la victoire étriquée à Malines vendredi dernier.

Et dans cette optique, on pourrait donc se dire que la trêve internationale arrivera à point nommé pour permettre à tout ce beau monde de travailler ensemble d'arrache-pied pendant deux semaines.

Mais une partie du noyau anderlechtois risque en réalité d'être absent durant cette trêve. "Ce serait problématique, mais nous souhaitons bien sûr qu'ils soient appelés en équipe nationale, cela prouve que nous avons de la qualité et que nous faisons bien les choses", lançait Bruno en haussant les épaules après la victoire contre Courtrai, déjà, quelques jours plus tôt.

La défense devrait pouvoir travailler ses automatismes

Au sein de la ligne défensive, la bonne nouvelle pour Bruno, c'est qu'il y a très peu de joueurs susceptibles d'être appelés en sélection. Ali Maamar a de réelles chances de retrouver l'équipe nationale du Maroc vu son début de saison, et peut donc espérer que Mohamed Ouahbi garde un oeil sur ce qui se passe dans son ancien club. 

Omobamidele Andrew
© photonews

Ludwig Augustinsson n'est plus appelé en équipe de Suède et bien sûr, Léo Pétrot ne sera pas repris par Didier Deschamps. Reste un joueur qui espère peut-être un appel : Andrew Omobamidele, 10 fois international irlandais mais plus appelé depuis juin 2025. Peut-il faire son retour avec l'Eire ? Ce serait un vrai problème pour Anderlecht, car il va devoir s'intégrer. 

Lire aussi… Deux ex-Mauves soulignent une évolution à Anderlecht : "Par rapport à la saison passée..."

Aasgaard appelé avec la Norvège ? 

Dans l'entrejeu, Marco Kana ne fait pas (encore) partie des binationaux convaincus par la République Démocratique du Congo, et s'il venait à être repris par Mark Van Bommel, ce serait LA surprise de la sélection. Enric Lllansana ne sera évidemment pas repris par l'Espagne ou les Pays-Bas, et Ilias Koutsoupas n'a jamais été appelé en équipe de Grèce... mais en rêve certainement à moyen terme.

Koutsoupias Ilias
© photonews

Lukas Ambros est légèrement blessé mais sa forme de début de saison peut lui permettre d'espérer une première sélection avec la Tchéquie. Thelo Aasgaard, lui, a participé à la Coupe du Monde 2026 : il peut donc clairement faire partie du groupe de la Norvège. Peu de chances, cependant, que Romeo Amane, jamais appelé avec la Côte d'Ivoire, fête sa première cap. L'un dans l'autre, l'entrejeu va donc en très grande partie rester à Neerpede durant la trêve. 

Antman avec la Finlande, Sikan avec l'Ukraine ? 

Oliver Antman a beau convaincre assez peu depuis ses débuts en Mauve, il reste un cadre de l'équipe nationale de Finlande et sera donc repris. S'il n'a pas été sélectionné depuis 2023, Danylo Sikan est dans une forme qui devrait lui permettre d'être très déçu s'il ne figurait pas, cette fois, dans le groupe d'Andrea Maldera.

Antman Oliver
© photonews

Tawfik Bentayeb, comme Maamar, peut espérer que Ouahbi soit attentif à ses performances en Mauve & Blanc, lui qui avait été repris lors du stage pré-Coupe du Monde 2026. Ce serait une demi-surprise qu'il soit repris ; même chose pour Mihajlo Cvetkovic, qui n'a pas été appelé par la Serbie en 2026 malgré de belles prestations. 

Certains jeunes seront certainement absents 

Et puis, bien sûr, il y a les jeunes : des garçons comme Jayden Onia Seke, Joshua Nga Kana, Noa Ojea, Noah Kalonji mais aussi Tristan Degreef (régulièrement repris avec les Esppoirs) risquent fort d'être appelés par les diverses équipes d'âge actives durant cette trêve (des matchs sont prévus pour les U18 et les U21 notamment). Ce n'est pas le plus problématique, car ce sont surtout les recrues qui doivent travailler leur rythme et leur forme.

Au final, on le constate : Vitor Bruno ne devrait, sauf très bonnes surprises pour de nombreux Mauves, pas être privé d'un nombre aussi conséquent de joueurs qu'on semble parfois le craindre. Certains prendront un peu de retard dans leur intégration, mais dans l'ensemble, il n'y aura pas vraiment d'excuse pour qu'Anderlecht, après la trêve, joue un peu mieux au football...

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