Bonne nouvelle pour Vincent Kompany au Bayern : "Une excellente relation avec lui"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Bonne nouvelle pour Vincent Kompany au Bayern : "Une excellente relation avec lui"
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Le Bayern Munich a officialisé ce mercredi la prolongation de contrat de son directeur sportif, Christoph Freund. Ce dernier a étendu son bail jusqu'au 30 juin 2029. Arrivé en provenance de Salzbourg à l'été 2023, il a convaincu la direction bavaroise. Une bonne nouvelle pour Vincent Kompany, qui pourra continuer de travailler avec un homme avec lequel il entretient une bonne relation.

Jan-Christian Dreesen, le directeur général, s'est montré ravi de cette prolongation : "Christoph Freund joue un rôle central dans toutes nos décisions sportives et nous sommes heureux qu’il continue à travailler pour le Bayern Munich à l’avenir. Les succès de ces dernières années sont en partie dus à son excellent travail. Christoph entretient une excellente relation de travail avec Vincent Kompany, il est très proche de l’équipe et, dans le même temps, garde un œil attentif sur toutes les questions sportives."

"Lorsqu’il a rejoint le Bayern Munich en 2023, nous attendions de lui qu’il apporte non seulement une impulsion importante à notre équipe première, mais aussi une nouvelle approche concernant le développement des jeunes et le lien entre l’équipe première et le Campus. Il a largement répondu à ces attentes et nous sommes impatients de continuer à développer avec lui l’ensemble de notre département sportif", a-t-il conclu.

Christoph Freund très heureux de poursuivre l'aventure

Son travail est respecté en Bavière. Depuis son arrivée, le club allemand a tout de même remporté deux titres de Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et deux Supercoupes d'Allemagne. Il se dit très heureux de prolonger son aventure : "Je suis très heureux de pouvoir continuer à contribuer au développement du Bayern Munich à l’avenir. Le Bayern Munich est l’un des plus grands clubs du monde et, depuis mon arrivée, ce rôle est devenu une véritable passion pour moi."

"Nous nous sommes lancés ensemble dans une aventure passionnante et nous avons encore beaucoup de choses à accomplir. C’est extrêmement gratifiant de travailler ensemble ici afin de continuer à apporter de nouvelles impulsions pour que le Bayern Munich reste exactement là où nos supporters, et nous tous, voulons le voir : tout en haut."

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