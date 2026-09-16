"Ce genre de moments arrive" : le Bayern de Vincent Kompany pas encore au mieux ?

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
"Ce genre de moments arrive" : le Bayern de Vincent Kompany pas encore au mieux ?
Photo: © photonews
Deviens fan de Bayern Munich! 622

Le Bayern Munich s'est imposé dimanche contre Elversberg sur le score de 1-2. Une rencontre qui a été loin d'être évidente pour les Bavarois, qui ont vu leur adversaire recoller au score peu après l'heure de jeu. Harry Kane a finalement offert le succès aux Bavarois à la 72e minute de jeu. Vincent Kompany est conscient que son équipe a encore des progrès à faire en ce début de saison.

Vincent Kompany n'a presque plus rien à prouver au Bayern, où il s'est créé une solide réputation. Mais ce n'est pas pour autant que les Bavarois performent toujours comme attendu.

Vincent Kompany reconnaît les difficultés rencontrées par le Bayern Munich

En première période contre Elversberg, Vincent Kompany a reconnu que son équipe n'était pas à son meilleur niveau : "C’est vrai que la première mi-temps d’aujourd’hui a montré qu’il y avait encore du travail à faire. Il ne faut pas oublier que les joueurs n’ont pas eu beaucoup de vacances. Ils sont revenus, ont remporté la Supercoupe à Dortmund, puis ont gagné contre Stuttgart et Bodø. Il faut garder cela à l’esprit."

"Oui, nous aurions pu faire mieux en première mi-temps et nous en sommes conscients. Ce genre de moments arrive au cours d’une saison et nous devons savoir réagir. Ce n’était pas une prestation paresseuse, mais nous n’avons pas non plus été actifs à 100 %, avec une concentration totale avec et sans ballon", a-t-il ajouté en conférence de presse.

La concurrence doit permettre au Bayern Munich de maintenir son niveau

Vincent Kompany estime que la concurrence au sein de son effectif sera l’une des clés pour maintenir un niveau élevé tout au long de la saison : "La question est de savoir comment maintenir ce niveau pendant toute une saison. C’est là que la rotation, que j’appelle plutôt la 'concurrence', entre en jeu. Nous devons simplement continuer à avancer."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Vincent Kompany

Plus de news

Une véritable star du football et légende dans son pays met un terme à sa carrière internationale

Une véritable star du football et légende dans son pays met un terme à sa carrière internationale

09:40
Lionel Messi sélectionné pour un ultime match avec l’Argentine après l’annonce de sa retraite internationale

Lionel Messi sélectionné pour un ultime match avec l’Argentine après l’annonce de sa retraite internationale

08:40
Kos Karetsas aurait pu signer à l’AC Milan pour plus de 35 M€ : voici pourquoi le transfert n’a pas eu lieu

Kos Karetsas aurait pu signer à l’AC Milan pour plus de 35 M€ : voici pourquoi le transfert n’a pas eu lieu

08:00
La blessure de Biancone rebat les cartes : un autre défenseur d'Anderlecht a une grosse occasion à saisir

La blessure de Biancone rebat les cartes : un autre défenseur d'Anderlecht a une grosse occasion à saisir

07:30
Grand changement à Anderlecht : Sibierski ne recrute plus comme ses prédécesseurs

Grand changement à Anderlecht : Sibierski ne recrute plus comme ses prédécesseurs

07:00
1
"Ça reste le club le plus titré de Belgique" : l'ancien Brugeois Clinton Mata découvre un Anderlecht différent

"Ça reste le club le plus titré de Belgique" : l'ancien Brugeois Clinton Mata découvre un Anderlecht différent

23:15
Domenico Tedesco encore licencié : son club le vire après quatre journées de Serie A

Domenico Tedesco encore licencié : son club le vire après quatre journées de Serie A

22:39
1
"Nous sommes plus forts en attaque" : Paulo Fonseca compte beaucoup sur ses Belges

"Nous sommes plus forts en attaque" : Paulo Fonseca compte beaucoup sur ses Belges

22:20
Arthur Vermeeren aurait pu rejoindre un autre club cet été : un projet de deux ans était sur la table

Arthur Vermeeren aurait pu rejoindre un autre club cet été : un projet de deux ans était sur la table

22:00
"Jouer contre Lyon, c'est toujours spécial" : Léo Pétrot retrouve le grand rival de son club formateur

"Jouer contre Lyon, c'est toujours spécial" : Léo Pétrot retrouve le grand rival de son club formateur

21:30
"Nous devons être préparés à tout" : Vitor Bruno s'attend à plusieurs visages de Lyon

"Nous devons être préparés à tout" : Vitor Bruno s'attend à plusieurs visages de Lyon

21:00
Excellente nouvelle pour le Club de Bruges : un titulaire prolonge jusqu'en 2030

Excellente nouvelle pour le Club de Bruges : un titulaire prolonge jusqu'en 2030

20:30
Crise à l'Union belge : le CEO écarté après des mois de tensions

Crise à l'Union belge : le CEO écarté après des mois de tensions

19:55
L'Union Saint-Gilloise très loin devant Anderlecht : voici leurs chances de gagner l'Europa League selon Opta

L'Union Saint-Gilloise très loin devant Anderlecht : voici leurs chances de gagner l'Europa League selon Opta

19:32
Déçu de la Coupe du monde, Lucas Stassin ne veut plus rater les Diables Rouges : "Je viendrai même à pied"

Déçu de la Coupe du monde, Lucas Stassin ne veut plus rater les Diables Rouges : "Je viendrai même à pied"

19:00
"C'est ridicule" : Romelu Lukaku centralise les critiques après sa première titularisation au Fenerbahçe

"C'est ridicule" : Romelu Lukaku centralise les critiques après sa première titularisation au Fenerbahçe

18:30
"Le train ne passe qu'une fois" : Ilan Hurtevent, le nouveau tube hennuyer de l'Union Saint-Gilloise ?

"Le train ne passe qu'une fois" : Ilan Hurtevent, le nouveau tube hennuyer de l'Union Saint-Gilloise ?

18:00
Première sélection pour un ancien d'Anderlecht : les choix forts de Sébastien Pocognoli en Ecosse

Première sélection pour un ancien d'Anderlecht : les choix forts de Sébastien Pocognoli en Ecosse

17:30
Toby Alderweireld bientôt directeur sportif en Jupiler Pro League ?

Toby Alderweireld bientôt directeur sportif en Jupiler Pro League ?

17:00
"J'espère retrouver un club pendant la trêve internationale" : bientôt le grand retour de Karel Geraerts ?

"J'espère retrouver un club pendant la trêve internationale" : bientôt le grand retour de Karel Geraerts ?

16:30
Antwerp - Union et Gand - Standard en affiches : voici les arbitres de la 7e journée de Jupiler Pro League

Antwerp - Union et Gand - Standard en affiches : voici les arbitres de la 7e journée de Jupiler Pro League

16:00
Pourquoi Senne Lammens joue-t-il un rôle dans la relégation de Nordin Jackers au Club de Bruges ?

Pourquoi Senne Lammens joue-t-il un rôle dans la relégation de Nordin Jackers au Club de Bruges ?

15:30
Exemple clair le week-end dernier : Jonathan Lardot pointe un problème du règlement "contre l'esprit du foot"

Exemple clair le week-end dernier : Jonathan Lardot pointe un problème du règlement "contre l'esprit du foot"

15:00
C'est officiel : voici où se tiendront les finales de la Ligue des Champions en 2027, 2028 et 2029

C'est officiel : voici où se tiendront les finales de la Ligue des Champions en 2027, 2028 et 2029

14:30
Un Diable Rouge prend sa retraite internationale !

Un Diable Rouge prend sa retraite internationale !

14:04
Plusieurs pistes à Courtrai : un jeune entraîneur portugais à défis dans le viseur des Kerels

Plusieurs pistes à Courtrai : un jeune entraîneur portugais à défis dans le viseur des Kerels

13:30
Le pari de l'été prochain ? Comment Thelo Aasgaard peut marquer Anderlecht de son empreinte

Le pari de l'été prochain ? Comment Thelo Aasgaard peut marquer Anderlecht de son empreinte

13:00
🎥 Toujours aussi déroutant : une merveille à l'accent belge pour le but de la semaine en Arabie saoudite

🎥 Toujours aussi déroutant : une merveille à l'accent belge pour le but de la semaine en Arabie saoudite

12:30
Une équipe de Lyon remaniée : deux anciens de Charleroi titulaires contre Anderlecht ?

Une équipe de Lyon remaniée : deux anciens de Charleroi titulaires contre Anderlecht ?

12:00
Plusieurs joueurs surpris : la nouvelle règle décidée par Vitor Bruno pour les matchs d'Anderlecht à domicile

Plusieurs joueurs surpris : la nouvelle règle décidée par Vitor Bruno pour les matchs d'Anderlecht à domicile

11:30
C'était peine perdue : Besnik Hasi a tenté d'attirer un joueur connu à Anderlecht la saison dernière

C'était peine perdue : Besnik Hasi a tenté d'attirer un joueur connu à Anderlecht la saison dernière

11:00
Négociations en cours : un ancien de Charleroi, l'Union et Anderlecht dans le staff du Maroc ?

Négociations en cours : un ancien de Charleroi, l'Union et Anderlecht dans le staff du Maroc ?

10:00
Un jeune talent de Wallonie picarde sélectionné pour la première fois par le Honduras

Un jeune talent de Wallonie picarde sélectionné pour la première fois par le Honduras

15/09
Un Bruno peut en cacher...trois autres : les fils de l'entraîneur déjà à l'entraînement à Neerpede

Un Bruno peut en cacher...trois autres : les fils de l'entraîneur déjà à l'entraînement à Neerpede

15/09
Un ancien attaquant de Pro League vers une suspension après son geste polémique en Ligue 1

Un ancien attaquant de Pro League vers une suspension après son geste polémique en Ligue 1

15/09
Un choc wallon déjà dans toutes les têtes : "Sans cette osmose entre le staff et les joueurs..."

Un choc wallon déjà dans toutes les têtes : "Sans cette osmose entre le staff et les joueurs..."

15/09

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 4
Bayern Munich Bayern Munich 18/09 Union Berlin Union Berlin
Werder Brême Werder Brême 19/09 FC Augsburg FC Augsburg
Hambourg Hambourg 19/09 1. FC Cologne 1. FC Cologne
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 19/09 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 19/09 Freiburg Freiburg
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 19/09 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 20/09 RB Leipzig RB Leipzig
Schalke 04 Schalke 04 20/09 Elversberg Elversberg
Paderborn 07 Paderborn 07 20/09 Hoffenheim Hoffenheim

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de Grand changement à Anderlecht : Sibierski ne recrute plus comme ses prédécesseurs Union 60 Union 60 a propos de Terrible verdict confirmé pour Kevin Mac Allister, qui sera absent de longs mois El Malvario El Malvario a propos de Domenico Tedesco encore licencié : son club le vire après quatre journées de Serie A Union 60 Union 60 a propos de "J'ai touché ce rêve du bout des doigts" : quand Guillaume François était tout proche de signer en Angleterre Union 60 Union 60 a propos de "Le côté obscur du football" : l'interview de Thomas Meunier qui fait grand bruit en Angleterre Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Charleroi avait des hauts et des bas" : les Zèbres analysent ce qui fait la différence Union 60 Union 60 a propos de Nouveau record d'Europe pour l'Union Saint-Gilloise après sa large victoire face à Lommel Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Vetlesen et Virgili réparent la bourde de Sommer : Bruges bat l'Antwerp mais doit surveiller ses blessés El Malvario El Malvario a propos de "À 2-2, on ne peut jamais donner ce match" : Vincent Euvrard pointe les erreurs de son Standard à Westerlo Union 60 Union 60 a propos de Ancien joueur du Standard et de l'Union, James Storme est décédé Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved