"Ce genre de moments arrive" : le Bayern de Vincent Kompany pas encore au mieux ?

Le Bayern Munich s'est imposé dimanche contre Elversberg sur le score de 1-2. Une rencontre qui a été loin d'être évidente pour les Bavarois, qui ont vu leur adversaire recoller au score peu après l'heure de jeu. Harry Kane a finalement offert le succès aux Bavarois à la 72e minute de jeu. Vincent Kompany est conscient que son équipe a encore des progrès à faire en ce début de saison.

Vincent Kompany n'a presque plus rien à prouver au Bayern, où il s'est créé une solide réputation. Mais ce n'est pas pour autant que les Bavarois performent toujours comme attendu.

Vincent Kompany reconnaît les difficultés rencontrées par le Bayern Munich

En première période contre Elversberg, Vincent Kompany a reconnu que son équipe n'était pas à son meilleur niveau : "C’est vrai que la première mi-temps d’aujourd’hui a montré qu’il y avait encore du travail à faire. Il ne faut pas oublier que les joueurs n’ont pas eu beaucoup de vacances. Ils sont revenus, ont remporté la Supercoupe à Dortmund, puis ont gagné contre Stuttgart et Bodø. Il faut garder cela à l’esprit."

"Oui, nous aurions pu faire mieux en première mi-temps et nous en sommes conscients. Ce genre de moments arrive au cours d’une saison et nous devons savoir réagir. Ce n’était pas une prestation paresseuse, mais nous n’avons pas non plus été actifs à 100 %, avec une concentration totale avec et sans ballon", a-t-il ajouté en conférence de presse.

La concurrence doit permettre au Bayern Munich de maintenir son niveau

Vincent Kompany estime que la concurrence au sein de son effectif sera l’une des clés pour maintenir un niveau élevé tout au long de la saison : "La question est de savoir comment maintenir ce niveau pendant toute une saison. C’est là que la rotation, que j’appelle plutôt la 'concurrence', entre en jeu. Nous devons simplement continuer à avancer."