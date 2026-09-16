C'est officiel : Domenico Tedesco licencié après seulement quatre journées de Serie A

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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C'est officiel : Domenico Tedesco licencié après seulement quatre journées de Serie A
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Domenico Tedesco a été licencié par Bologne après quatre journées de Serie A, selon le journaliste Fabrizio Romano. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges devrait être remplacé par Raffaele Palladino sur le banc du club italien.

Nicolas Baccus

C'est officiel : Domenico Tedesco licencié après seulement quatre journées de Serie A

Bologne a désormais officialisé le licenciement de Domenico Tedesco via un communiqué : "Le Bologna FC 1909 annonce avoir relevé Domenico Tedesco de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première et tient à le remercier chaleureusement pour le travail accompli avec professionnalisme et compétence. Le club lui souhaite, ainsi qu'à ses collaborateurs, le meilleur pour la suite de leur carrière."

Le remplaçant de l'ancien sélectionneur des Diables Rouges est connu : "La direction de l'équipe est confiée à Raffaele Palladino, qui a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2029 et qui dirigera aujourd'hui son premier entraînement à 16h au centre d'entraînement."

Domenico Tedesco a été licencié par Bologne après quatre journées de Serie A, selon le journaliste Fabrizio Romano. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges devrait être remplacé par Raffaele Palladino sur le banc du club italien.

Domenico Tedesco a été licencié par Bologne avec effet immédiat, selon le journaliste italien Fabrizio Romano. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges paie le mauvais début de saison du club italien. Raffaele Palladino va prendre sa place sur le banc. Le changement devrait être officialisé.

Seizième de Serie A avec Bologne

Les résultats n'ont pas aidé Tedesco. Bologne occupe la 16e place de Serie A après quatre journées et n'a pas gagné cette saison. Le bilan est de trois défaites et un match nul. La direction a décidé de changer rapidement d'entraîneur.

Des licenciements à la chaîne

Ce licenciement vient s'ajouter à une liste longue pour Tedesco. En avril dernier, Fenerbahçe avait mis fin à son passage en Turquie après une grosse défaite 3-0 contre Galatasaray (l'ennemi juré). En janvier 2025, l'Union belge avait décidé de se séparer de lui après un Euro 2024 décevant et une mauvaise campagne en Ligue des Nations. Deux postes quittés en un peu plus d'un an.

Tedesco avait été licencié à deux reprises en Allemagne. Schalke 04 l'avait remercié en mars 2019, quelques jours après le 7-0 encaissé face à Manchester City en Ligue des champions. En septembre 2022, le RB Leipzig avait pris la même décision après un début de saison compliqué et une défaite 4-1 contre le Shakhtar Donetsk. Son passage au Spartak Moscou s'était terminé sans licenciement.

Bologne devait permettre à Tedesco de rebondir après son passage en Turquie. Il avait été choisi cet été pour succéder à Vincenzo Italiano, avec un contrat de deux saisons et une année supplémentaire en option. Un peu plus de trois mois après son arrivée, son passage à Bologne prend fin. Une nouvelle page se tourne pour l'ancien sélectionneur de la Belgique.

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