C'est officiel : Domenico Tedesco licencié après seulement quatre journées de Serie A

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Domenico Tedesco a été licencié par Bologne après quatre journées de Serie A, selon le journaliste Fabrizio Romano. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges devrait être remplacé par Raffaele Palladino sur le banc du club italien.