Danylo Sikan très confiant pour Anderlecht : "Cette équipe est plus forte que l'année dernière"

Danylo Sikan s'est confié sur les méthodes particulièrement strictes de son entraîneur, Vítor Bruno, à Anderlecht. Le joueur ukrainien estime que cette discipline peut permettre aux Mauves de passer un cap. Selon lui, les Mauves sont mieux armés cette saison que lors du précédent exercice.

L'intensité est au rendez-vous cette saison à Anderlecht. Les joueurs sont appelés à multiplier les efforts et personne n'échappe aux exigences du staff, pas même les attaquants. Une méthode qui plaît visiblement à Danylo Sikan. "Military man", s'est amusé Danylo Sikan, au micro de Het Laatste Nieuws. "Il règne une discipline de fer."

Cette discipline ne s'arrête d'ailleurs pas aux portes du terrain. Certaines habitudes ont été revues au sein du vestiaire et les joueurs doivent respecter plusieurs règles au quotidien. À l'heure de manger, par exemple, l'utilisation du téléphone est désormais interdite.

Une discipline qui se ressent également sur le terrain

Sur la pelouse, les consignes sont tout aussi claires. Anderlecht doit prendre le jeu à son compte et continuer à aller de l'avant, même lorsque l'adversaire tente de mettre les Mauves sous pression : "Le coach veut que nous jouions au football et que nous dominions, pas que nous reculions." Mais cette philosophie demande également énormément d'efforts sans ballon : "Les attaquants sprintent sur 70 mètres pour revenir défendre. Nous faisons tous ces efforts les uns pour les autres."

Une solidarité qui a déjà permis aux Bruxellois d'atteindre la phase de ligue de l'Europa League. Cet enchaînement de rencontres a toutefois également laissé quelques traces en championnat.

Les matchs européens pèsent dans les jambes

Danylo Sikan connaît parfaitement les difficultés liées à l'enchaînement des rencontres européennes et domestiques. Avant son arrivée en Belgique, l'attaquant ukrainien a notamment disputé la Ligue des Champions avec le Shakhtar Donetsk. "Je n'ai jamais connu autre chose : les matchs après une rencontre européenne sont difficiles. Ce n'était pas différent en Ligue des Champions avec le Shakhtar."



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Malgré un calendrier chargé, Danylo Sikan se montre confiant pour la suite. L'attaquant estime que le noyau anderlechtois possède plus de qualités et de solutions que la saison dernière : "Je suis convaincu que cette équipe est plus forte que celle de l'année dernière."