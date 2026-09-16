Des nouveaux passés à côté, et toujours les mêmes sauveurs : les cotes d'Anderlecht face à l'OL

Vitor Bruno est-il satisfait des premières titularisations de Romeo Amane, Thelo Aasgaard et Andrew Omobamidele ? Il serait bien le seul. Certains ont réussi leur rencontre, mais leur identité n'étonne pas vraiment : voici les cotes des Mauves.

Coosemans (7)

Si ses relances ont parfois un peu fait peur, il tient Anderlecht dans le match en évitant un 0-3 qui aurait signifié l'extinction des feux.

Augustinsson (4)

Boudache le rend complètement fou sur le 0-1, et Augustinsson a eu du mal à s'en remettre. On ne s'attend à rien de sa part offensivement, mais défensivement aussi, ça devient compliqué...

Pétrot (4,5)

Il s'est bien repris en seconde période mais sa première mi-temps a donné raison aux Lyonnais qui se rappelaient de sa période stéphanoise et n'étaient pas très inquiets.

Omobamidele (4)

Que fait-il sur le second but ? L'Irlandais doit aller bien plus vite sur Nakamura. Quelques sorties de balle loupées par la suite et un match peu rassurant dans l'ensemble.

Maamar (7)

Encore et toujours l'une des seules satisfactions mauves. Un vrai caviar pour la tête de Cvetkovic et beaucoup de déboulés intéressants.



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Llansana (4,5)

Sa dernière demi-heure de haut niveau, même si toujours un peu brouillonne dans le dernier geste, compense à peine une véritable catastrophe jusque là.

Amane (4,5)

Une première titularisation compliquée. S'il a eu quelques interventions de qualité, ses ballons n'arrivaient quasi-jamais à destination. Sorti à la pause.

Kana (7)

Si ses premières minutes étaient laborieuses avec une perte de balle qui aurait pu coûter cher, il a ensuite illuminé l'entrejeu anderlechtois. Même fatigué après des semaines de titularisations consécutives, il devait démarrer ce match.

Aasgard (3)

De premières minutes intéressantes, puis un véritable naufrage, offensivement et de par quelques pertes de balle très dangereuses. Très loin de son niveau.

Ambros (5)

Quelques belles passes et combinaisons, sans qu'on retrouve l'Ambros du début de saison. Mais le cantonner à un rôle d'ailier ne l'aide vraiment pas.

Winkler (5)

On peine toujours à voir chez lui cette fameuse vitesse qu'on nous promettait... à part sur certaines actions défensives. Quelques bonnes déviations pour Cvetkovic et une belle persévérance, mais que c'est poussif.

Cvetkovic (7)

Toujours cet esprit combatif qui le caractérise, récompensé par un but. Il aurait aussi pu obtenir un penalty en fin de rencontre. Indispensable.