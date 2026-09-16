Il était le coeur de la génération dorée : merci pour tout, Axel

Cette fois, le rideau est tombé pour de bon sur la carrière d'Axel Witsel en Diable. Plus de retour inattendu, d'été indien : l'homme aux 140 caps avec la Belgique, de toutes les épopées de la génération dorée mais aussi d'avant et après, a tiré sa révérence. Et comme toujours avec classe.

En juin dernier, à Seattle, il en plaisantait. Après que Thibaut Courtois ait évoqué une possible retraite internationale dans la foulée de la Coupe du Monde 2026, Axel Witsel refusait, lui, de confirmer qu'il ne serait plus là au retour des États-Unis. "Je ne ferai pas la même erreur deux fois. Quand j'arrêterai le football, j'arrêterai tout", déclarait-il alors en conférence de presse.

Qu'est-ce qui a bien pu changer pour que, trois mois plus tard presque jour pour jour, Axel change d'avis et annonce bel et bien sa retraite internationale, la vraie cette fois ? Mark Van Bommel a-t-il annoncé à Witsel que cette fois, malgré ses états de service, il ne serait pas de la partie dans sa première sélection ? Ou cet été passé sans club a-t-il été l'occasion pour le nouveau joueur de l'OGC Nice de réaliser qu'un peu de temps libre en famille, à 37 ans, ne se refusait pas ?

Le coeur battant de la génération dorée

Lui seul (et peut-être Van Bommel, dès ce vendredi) peut y répondre, mais cette retraite tombe probablement au meilleur moment possible. Si Axel Witsel avait rangé les crampons noir-jaune-rouge après l'Euro 2024, un goût amer lui serait certainement resté en bouche. Lui qui avait accepté de sortir de sa première retraite internationale, passant par amour du maillot au-dessus de la déception d'avoir été laissé de côté par Domenico Tedesco, n'en avait pas été récompensé par les dieux du football.

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Une mi-temps compliquée face au Luxembourg, une blessure et pas une minute à l'Euro : voir partir par une si petite porte un joueur qui a tant amené au football belge aurait été un crève-coeur. Ses dernières minutes en sélection auront donc été une grosse demi-heure en quart de finale de la Coupe du Monde 2026 face à l'Espagne. Déjà bien plus représentatif de son statut.

Même si, bien sûr, on le sait, cette Coupe du Monde 2026, Axel l'a traversée avant tout dans un rôle de "grand frère", cette figure du vestiaire dont avait besoin Rudi Garcia pour gérer son noyau. Un rôle dont Mark Van Bommel, peut-être, n'a plus besoin. Et certains avaient pu souligner que la présence de Witsel aux USA privait un Diable peut-être plus méritant sur le plan purement sportif d'une place dans le groupe. C'est un fait, qui ne peut pas faire oublier que jamais, à aucun moment, l'ancien Rouche n'a "réclamé" quoi que ce soit à l'équipe nationale ni ne s'est placé au-dessus du collectif.





C'est même l'un des paradoxes de sa carrière en sélection : lui qui avait tant de talent, de génie même, a eu tendance à tant se fondre dans le collectif qu'il en devenait critiqué même à la "grande époque" de la génération dorée. Il était l'un des seuls piliers inamovibles de l'entrejeu sous Marc Wilmots, puis sous Roberto Martinez : le métronome, la "machine à laver" qui rendait chaque ballon plus propre pour ses équipiers. Aurait-il pu jouer de manière moins prudente, moins latérale par moments ? Peut-être. Mais si De Bruyne en était le cerveau, Lukaku les muscles, Hazard les doigts de fée, Witsel était le coeur battant de la génération dorée. Sur le terrain, il n'était déjà plus vraiment là ; mais dans nos coeurs à nous, désormais, il laissera un grand vide.