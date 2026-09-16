Interview En deçà à Westerlo, Tobias Mohr reconduit à Gand ? Vincent Euvrard évoque le flanc gauche du Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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En deçà à Westerlo, Tobias Mohr reconduit à Gand ? Vincent Euvrard évoque le flanc gauche du Standard
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Titularisé pour la première fois de la saison par Vincent Euvrard, Tobias Mohr n'a pas livré une grande prestation sur la pelouse de Westerlo, samedi dernier. Un choix que le T1 des Rouches ne regrette pas, lui qui devra choisir entre la continuité et un nouveau changement pour remplacer Gustav Mortensen, toujours blessé, à La Gantoise.

Privé de Gustav Mortensen, comme ce sera aussi le cas à Gand vendredi soir, Vincent Euvrard avait opté pour Tobias Mohr à Westerlo. Sur son flanc gauche, l'Allemand a vécu une rencontre difficile et n'a pas vraiment satisfait. Le T1 des Rouches refera-t-il le même choix à la Planet Group Arena ?

"Il y en a qui ont vécu un match encore plus difficile que lui à Westerlo (sourire). On va voir quelle décision sera la meilleure dans ce match particulier. Il faut toujours s'adapter un peu à ce que propose l'adversaire et avoir le bon équilibre entre créer des occasions et ne pas trop en concéder", expliquait Vincent Euvrard ce mercredi en conférence de presse.

"Pour l'instant, on concède trop de buts à l'extérieur. La saison dernière, on gagnait en dehors de nos bases en conservant une solidité défensive : 0-1 à Malines, 0-2 à Westerlo, 0-3 à Genk, 0-1 aussi à Dender, 0-2 au Cercle... Cela ne veut pas dire qu'il faut revoir le système ou la composition, mais qu'il faut analyser la situation par rapport aux forces et aux faiblesses de Gand."

Vincent Euvrard ne regrette pas d'avoir aligné Tobias Mohr à Westerlo

C'est pourquoi Vincent Euvrard ne regrette pas d'avoir aligné Tobias Mohr à Westerlo. "C'était une décision logique. Il a fait une bonne préparation, il s'entraîne bien, il était bien monté au jeu, il avait réalisé de bons Play-Offs la saison dernière,... Westerlo avait des problèmes sur les centres et les phases arrêtées, on ne voulait pas d'un droitier sur le côté gauche derrière Adnane, qui l'est aussi, et en sachant que les autres défenseurs sont tous droitiers. Cela ne paraît pas naturel pour attaquer."

Lire aussi… "Ils sont sélectionnables" : des retours se précisent au Standard avant "le plus gros défi" du début de saison
"Je ne voulais pas changer la dynamique du jeu dominant imposé contre l'Antwerp. On sait comment s'est déroulée la rencontre à Westerlo. Maintenant, à Gand, on va réfléchir en fonction des qualités de chacun et de celles de notre adversair

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