Grand changement à Anderlecht : Sibierski ne recrute plus comme ses prédécesseurs

Antoine Sibierski a changé la manière de recruter à Anderlecht. Le directeur sportif s'appuie sur une nouvelle équipe pour trouver les futurs renforts du club.

Ces dernières saisons, Jesper Fredberg puis Olivier Renard ont été chargés de construire l'effectif d'Anderlecht. Mais aucun des deux n'est en poste aujourd'hui au Lotto Park.

Depuis quelques mois, Antoine Sibierski occupe le poste de directeur sportif d'Anderlecht. Pour son premier mercato estival à la tête du recrutement, le Français n'est pas resté inactif : onze nouveaux joueurs ont rejoint les Mauves.

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Sibierski a opté pour une méthode de travail totalement nouvelle à Anderlecht. Le directeur sportif prend la décision finale, mais il ne décide plus seul.

En 2026, le scouting joue un rôle extrêmement important. Ces derniers mois, la cellule de recrutement a été entièrement modernisée sous l'impulsion de David Verwilghen et Hugo Rios-Neto.

Antoine Sibierski tranche, mais ne décide pas seul

Les deux hommes sont arrivés à Bruxelles au cours de la saison dernière. Verwilghen a été débauché à la RAAL La Louvière et porte le titre de Scouting & Recruitment Director à Anderlecht. Rios-Neto a été recruté à Orlando City en tant que Recruitment Data Specialist.





Les deux hommes ne misent pas sur le scouting classique. En 2026, Anderlecht s'appuie sur les données des joueurs et sur des modèles statistiques afin d'identifier des profils intéressants. Les Mauves font ensuite appel à des freelances pour évaluer les joueurs sur place.

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Et ces freelances ne sont pas choisis au hasard. Le marché scandinave est suivi par Erik Zetterberg. Oui, le fils de l'icône du club Pär Zetterberg. Abdou Cissokho (ancien team manager d'Anderlecht, NDLR) est chargé du marché africain.

Au total, l'équipe se compose d'une cellule de scouting de quatre personnes, complétée par une vingtaine de freelances reconnus. De cette manière, Anderlecht parvient à garder un œil sur l'ensemble du globe.

Désormais, Vitor Bruno doit en faire une équipe

Et cette méthode porte ses fruits. Lukas Ambros, Romeo Aman et Marten Winkler, entre autres, sont des recrues attirées grâce à cette nouvelle manière de travailler. C'est à Vitor Bruno d'y associer des résultats.