Kos Karetsas aurait pu signer à l’AC Milan pour plus de 35 M€ : voici pourquoi le transfert n’a pas eu lieu

Nicolas Baccus Manuel Gonzalez
Nicolas Baccus et Manuel Gonzalez
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Kos Karetsas aurait pu signer à l’AC Milan pour plus de 35 M€ : voici pourquoi le transfert n’a pas eu lieu
Photo: © photonews
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Stijn Francis, l’agent de Konstantinos Karetsas, s’est exprimé sur les coulisses du transfert du Grec au Borussia Dortmund. Il a notamment révélé que l’AC Milan était prêt à offrir plus que les 35 millions d’euros déboursés par le BVB. Mais alors, pourquoi n’a-t-il pas rejoint le club italien ?

Le Borussia Dortmund a déboursé 35 millions d’euros pour arracher Kos Karetsas au KRC Genk. Stijn Francis, l’agent de l’international grec, s’est occupé des intérêts du joueur lors de son transfert du Limbourg vers le géant allemand.

Mais Dortmund n’était pas le seul grand club européen sur le coup. Une autre formation était même prête à mettre davantage sur la table : l’AC Milan. 

L’AC Milan proposait plus de 35 millions d’euros pour Kos Karetsas

"L’AC Milan était prêt à offrir plus de 35 millions d’euros", a révélé Stijn Francis au micro de Sporza. "Mais Genk ne voulait pas d’un feuilleton autour du transfert, comme on a pu le voir par exemple avec Malick Fofana. Le club a laissé le joueur choisir lui-même."

Cette offre supérieure de l’AC Milan est arrivée le jour où Genk, Dortmund et Karetsas avaient déjà trouvé un accord : "Genk a alors demandé à Karetsas ce qu’il voulait faire. On connaît désormais tous la réponse."

Stijn Francis salue la manière de travailler du KRC Genk

L’agent a tenu à mettre en avant l’attitude de la direction limbourgeoise durant les négociations : "Cela devrait toujours se passer comme ça. Malheureusement, ce genre d’exemple reste plutôt l’exception que la règle."

De son côté, Karetsas avait rapidement fait du Borussia Dortmund l’une de ses destinations favorites. Son père, Vaios Karetsas, l’avait d’ailleurs expliqué peu après le transfert. "Dortmund suivait Kos depuis plus de trois ans", expliquait Vaios Karetsas. "Vous savez qu’ils avaient même des rapports de scouting datant de 2023 ? Dortmund répondait à toutes les conditions. Dès le départ, c’était le choix numéro un de Kos."

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