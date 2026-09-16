La blessure de Biancone rebat les cartes : un autre défenseur d'Anderlecht a une grosse occasion à saisir

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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La blessure de Biancone rebat les cartes : un autre défenseur d'Anderlecht a une grosse occasion à saisir
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La blessure de Giulian Biancone devrait profiter à Andrew Omobamidele. Le défenseur irlandais pourrait connaître sa première titularisation avec Anderlecht contre Lyon mercredi soir.

Giulian Biancone et Léo Pétrot formaient la charnière centrale d'Anderlecht lors des derniers matchs. Vitor Bruno avait choisi de garder la même paire en défense. Mais contre le KV Malines, Biancone a dû sortir à la 36 minutes à cause d'une blessure musculaire. Il pourrait être absent jusqu'après la trêve internationale.

Andrew Omobamidele est monté au jeu et devrait probablement être titularisé contre Lyon en Europa League. Anderlecht affrontera ensuite Zulte Waregem. Deux matchs durant lesquels il devra remplacer Biancone, mais aussi montrer qu'il peut être plus qu'un plan B.

Pas un défenseur arrivé par hasard de Strasbourg

Omobamidele n'a que 24 ans, mais possède une belle expérience pour son âge. Il a évolué en Premier League avec Norwich City et Nottingham Forest. Avec Norwich, il a disputé 34 matchs de Championship lors de la saison 2022-2023. À Strasbourg, il a accumulé 54 apparitions officielles en Ligue 1 et en compétitions européennes. Lors de son transfert, Anderlecht avait mis en avant ses dix sélections avec l'Irlande et son expérience sur la scène européenne.

On est loin du profil d'une doublure classique, recrutée principalement parce qu'il faut trois défenseurs centraux dans l'effectif.

Omobamidele connaît la pression liée au très haut niveau. International dès son adolescence, il a fait ses débuts en Premier League à 19 ans et a affronté les meilleures équipes avec Nottingham Forest. Sa carrière n'a pas suivi une trajectoire linéaire depuis lors, mais son potentiel est supérieur à celui d'un simple joueur de banc.

Lire aussi… "Jouer contre Lyon, c'est toujours spécial" : Léo Pétrot retrouve le grand rival de son club formateur

Une chance plus tôt que prévu

Vitor Bruno comptait sur Omobamidele, Biancone et Pétrot pour se disputer les deux places en défense centrale. Et cela pourrait être une opportunité en or pour Omobamidele. La saison dernière, il a disputé 25 matchs de championnat avec Strasbourg et a joué en Conference League. Pas un titulaire indiscutable, mais il a régulièrement été utilisé.

Anderlecht avait choisi de renforcer sa défense avec des joueurs plus expérimentés cet été. Pétrot, Biancone et Omobamidele ont plusieurs saisons au plus haut niveau derrière eux. Les Mauves ne voulaient pas uniquement miser sur de jeunes joueurs à ce poste.

Le "test" Lyon

Le match contre Lyon pourrait être un premier test pour Omobamidele. Il pourrait connaître sa première titularisation avec Anderlecht face à une attaque lyonnaise capable de mettre la défense mauve sous pression.

Il a déjà affronté Loïs Openda. C'était lors d'un match amical entre l'Irlande et la Belgique, qui s'était soldé par un score de 0-0. Mercredi, les deux joueurs pourraient se retrouver, cette fois avec un enjeu réel.

Si l'Irlandais répond présent dans les prochaines semaines, Bruno aura un choix à faire au retour de Biancone. Jusqu'ici, Biancone et Pétrot étaient les deux titulaires, mais Omobamidele a les qualités et l'expérience pour bousculer cette hiérarchie.

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