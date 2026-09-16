Le petit frère d'Openda, Clever Ossohou, sélectionné : voici la liste des U17 pour le prochain rassemblement

La liste des joueurs U17 qui défendront la Belgique lors de la prochaine trêve internationale est connue. La Belgique affrontera l'Écosse le mardi 29 septembre à 12h00, les États-Unis le 1er octobre à 14h00 et les Pays-Bas le 3 octobre à 14h45. Toutes les rencontres se joueront en Espagne, à la Pinatar Arena. Découvrez ci-dessous la liste complète des jeunes joueurs repris.

C'est au total 24 joueurs qui ont été convoqués avec la Belgique U17 pour ce rassemblement. 22 évoluent en Belgique. Seuls deux sont déjà à l'étranger : Samory Kone, qui évolue à l'Ajax Amsterdam, et Dries Raeves au RB Leipzig. Le Club de Bruges et Anderlecht dominent la sélection, avec 6 joueurs chacun, soit la moitié du groupe à eux deux. Le KRC Genk compte quatre joueurs. Dix clubs différents sont représentés. La liste comporte presque entièrement des joueurs nés en 2010, hormis Jeoffrey Mbambi, qui est né en 2011.

La sélection est composée de trois gardiens, six défenseurs, sept milieux de terrain et huit attaquants. Les Diablotins disputeront trois rencontres amicales en l'espace de cinq jours en Espagne, comme expliqué ci-dessus. Une belle occasion pour cette génération de prendre de l'expérience et de représenter leur pays sur la scène nationale.

Voici la liste complète :

Gardiens (3)

Elias Gonzalez Fernandez (KRC Genk)

Noa Vandenabeele (KAA Gent)

Dries Raeves (RB Leipzig)

Défenseurs (6)





Pavio Bafai (KRC Genk)

Beau Brughmans (Club de Bruges)

Jean Cieslinski (RSC Anderlecht)

Lucas Mbuyi-Kalombo (RSC Anderlecht)

Godfried Penka Mbe (Club de Bruges)

Céderick Van Duffel (Club de Bruges)

Milieux de terrain (7)

Jonah Billiet (Club de Bruges)

Ilano Carchiolo (Royal Antwerp)

Josué Houssou (KRC Genk)

Adjani Bia Mujangi (RSC Anderlecht)

Mael Oppenbrouwer (Sporting Charleroi)

Lex Peirsegaele (Zulte Waregem)

Hidde Sysmans (RSC Anderlecht)

Attaquants (8)

Thierno Balde (KRC Genk)

Dwight Ede Eriyo (RSC Anderlecht)

Jorel Fossi (Standard de Liège)

Noé Kage (RSC Anderlecht)

Samory Kone (Ajax)

Jeoffrey Mbambi (Club de Bruges)

Clever Ossohou (le petit frère de Loïs Openda, Club de Bruges)

Ryan Vermeersch (Royal Antwerp)