Liégeois et ex-Brugeois, Loïs Openda aura la pression au Lotto Park, juste avant la trêve internationale

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Liégeois et ex-Brugeois, Loïs Openda aura la pression au Lotto Park, juste avant la trêve internationale
Photo: © photonews
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Ce mercredi soir, Loïs Openda devrait démarrer en pointe de l'attaque lyonnaise au Lotto Park. Le Diable Rouge s'est bien relancé chez les Gones après une saison calamiteuse à la Juventus, et voudra prouver au public belge qu'il n'est plus le joueur que Rudi Garcia avait décidé de laisser de côté pour la Coupe du Monde 2026. Une pression difficile à gérer ?

On comprend pourquoi l'Olympique Lyonnais n'a pas envoyé Loïs Openda en conférence de presse à la veille du match contre le Sporting d'Anderlecht, d'autant que Clinton Mata a bien sûr lui aussi une histoire personnelle avec le football belge. L'ancien du Club de Bruges aurait, d'ailleurs, pu être international belge plutôt qu'angolais s'il avait été un peu plus patient à l'époque, un tournant dans sa carrière qu'il a mis longtemps à digérer.

Mais on aurait tout de même aimé voir Openda face à cette presse belge qu'il n'a, contraint et forcé, pas pu cotoyer pendant la longue aventure des Diables Rouges du côté de Seattle. Celui qui aura longtemps été la doublure de Lukaku en sélection ne s'est pas encore exprimé publiquement sur cette absence à la Coupe du Monde 2026, sur l'énorme désillusion suite à cette décision de Rudi Garcia de l'écarter.

Loïs Openda va vouloir se montrer au public belge 

Le problème, c'est qu'il n'y avait pas grand chose à redire sur le choix de Garcia et Openda le sait bien. Sa saison à la Juventus a été une véritable catastrophe, conséquence d'un très mauvais choix effectué à l'été 2025. Déjà en difficulté à Leipzig, le n°2 de l'attaque diabolique aurait dû opter pour la sécurité à un an du Mondial. Il en a payé le prix, ainsi que celui de ses prestations manquées sous le maillot national.

Openda Lois

En réalité, cette signature à l'Olympique Lyonnais est en quelque sorte le choix qu'aurait dû faire Loïs Openda un an plus tôt : se relancer dans un championnat qu'il connaît, entouré de coéquipiers qui parlent sa langue, ainsi que de compatriotes (même si depuis, Orel Mangala et Malick Fofana ont quitté le navire rhodanien). Très vite, il a prouvé que les qualités lui ayant permis d'inscrire un but tous les deux matchs avec le Racing Lens ne s'étaient pas volatilisées.

Il l'a en tout cas prouvé au public français, ainsi qu'aux suiveurs attentifs de l'OL ; pas encore au "grand" public belge, qui attend certainement de le revoir sous le maillot des Diables Rouges. Car cela ne fait aucun doute : Mark Van Bommel appellera Openda. Ses débuts lyonnais sont réussis, Lukaku est à la peine en Turquie, Stassin et Fernandez-Pardo sont encore en phase d'adaptation dans leur nouveau club : on place les chances pour "Tchoupi" de revenir en sélection aux alentours des 99%, le pourcent restant étant la possibilité d'une blessure ce mercredi au Lotto Park. 

Lire aussi… Tawfik Bentayeb confirme avoir discuté avec Marc Wilmots : "Le projet à Liège était intéressant, mais..."

Mais avant ces rendez-vous en Nations League, Loïs Openda va recevoir une belle opportunité de montrer au public belge, en prime time et devant toutes les caméras du royaume, qu'il n'a plus grand chose à voir avec le finisseur souvent maladroit qui a fini par se faire remplacer en pointe de l'attaque belge par Charles De Ketelaere. La pression sur ses épaules sera, en réalité, énorme, peut-être la plus élevée depuis qu'il a signé à Lyon. Car en tant qu'ex-Rouche et ex-Brugeois, le public du Lotto Park ne se privera pas de le taquiner s'il rate l'un ou l'autre geste... 

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