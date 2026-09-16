Lionel Messi sélectionné pour un ultime match avec l’Argentine après l’annonce de sa retraite internationale

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Lionel Messi sélectionné pour un ultime match avec l’Argentine après l’annonce de sa retraite internationale
Photo: © photonews
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Lionel Messi a annoncé sa retraite internationale, mais est malgré tout présent dans la sélection de l’Argentine pour la prochaine trêve internationale. Il fera ses adieux face au Bénin le 6 octobre prochain.

La star argentine est présente dans la liste des 28 joueurs sélectionnés pour représenter le pays lors de la prochaine trêve internationale. L’Argentine disputera trois matchs amicaux : une première rencontre contre la Bolivie le 30 septembre, puis face au Burkina Faso le 3 octobre et enfin contre le Bénin le 6 octobre. Lors de ce dernier match, Lionel Messi portera pour la dernière fois de sa carrière le maillot de l’équipe nationale argentine. Il ne prendra part qu’à cette rencontre, qui se jouera au Monumental de River Plate, comme l’a précisé la Fédération argentine.

Joueur le plus capé et meilleur buteur de l’histoire de l’Argentine, Lionel Messi a pris part à 207 matchs sous les couleurs de la sélection. Il a inscrit 125 buts et délivré 60 assists.

Lionel Messi avait annoncé sa retraite internationale le 31 août

Le joueur de l’Inter Miami avait annoncé mettre un terme à sa carrière internationale le 31 août dernier : "C’est une décision qui m’a profondément touché, et qui me touche encore, mais je comprends que le moment est venu. Je jure avoir toujours tout donné, pas seulement ces dernières années où nous avons tout gagné, mais aussi avant. Je me suis toujours battu et j’ai tout donné pour ce maillot, pour vous apporter de la joie et vous rendre fiers d’être Argentins grâce au football."

Il avait également pris le temps de remercier les supporters : "Merci pour tout votre amour et votre soutien durant ces 20 années. Vos encouragements vont me manquer. Désormais, je serai l’un des vôtres, vous encourageant et vous soutenant depuis les tribunes (dans les bons comme dans les mauvais moments, et même plus que jamais)."


"Je pars avec la satisfaction et la fierté de vous avoir offert, ainsi qu’à mes coéquipiers, des moments véritablement magiques. C’était incroyable de vivre tout cela avec vous. Je vous aime tous !"

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