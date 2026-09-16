"Nous avons contacté presque tous les clubs en Belgique" : l'Union reste dans une situation très problématique

Brandon Morren
Chafik Ouassal et Brandon Morren
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"Nous avons contacté presque tous les clubs en Belgique" : l'Union reste dans une situation très problématique
Photo: © photonews
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L'Union se retrouve avec un dossier européen particulièrement délicat entre les mains. Les Bruxellois jouent le 22 octobre en Ligue Europa contre Hapoel Be’er Sheva, mais ne savent pas encore où ce match à domicile aura lieu.

Comme le parc Duden ne répond pas aux exigences de l’UEFA, l’Union dispute ses rencontres européennes à domicile à Louvain, au King Power at Den Dreef Stadion (OHL). Toutefois, à l’occasion de la venue de l’équipe israélienne d'Hapoel Be’er Sheva, cette solution a été interdite par le bourgmestre de la ville. L’Union a donc dû chercher une alternative dans l’urgence.

Presque toute la Belgique contactée

Le CEO du club Philippe Bormans a expliqué au Nieuwsblad que le club avait entre-temps étudié pratiquement toutes les pistes possibles dans le pays : "Nous avons contacté presque tous les clubs de Belgique, mais à chaque fois, il s’est avéré impossible d’organiser ce match, et nous devons le respecter."

L’Union se tourne désormais également vers l’étranger. L’Allemagne fait partie des options étudiées concrètement : "Nous y avons déjà pris quelques contacts", a indiqué Bormans. L’UEFA a également proposé plusieurs solutions possibles.

L’Union souhaite toutefois d’abord tenter de trouver elle-même une solution viable. Le club veut surtout éviter qu’un déplacement en avion supplémentaire soit nécessaire pour un match à domicile. Cela serait non seulement peu pratique, mais ferait aussi davantage disparaître le sentiment de disputer un véritable match à domicile.

De fortes chances que les tribunes soient finalement vides

Ce qui semble en revanche de plus en plus probable, c’est que la rencontre se dispute sans public : "Dans tous les cas, il y a de très grandes chances que le match se joue à huis clos", confirme Bormans.

Sur le plan sportif, l’Union perd ainsi une partie de son avantage à domicile. Les Bruxellois ne semblent toutefois pas vouloir s’en servir comme excuse : "Nous n’allons pas nous en plaindre. C’est comme ça. Il y a des choses bien plus graves", relativise-t-il.

Le lieu où la rencontre sera finalement disputée reste donc à déterminer. L’Union continue de chercher un stade capable d’accueillir le duel, mais les options se réduisent de plus en plus. Une chose ne change pas, selon Bormans : "Quoi qu’il en soit, nous jouerons le match à fond et visons la victoire."

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