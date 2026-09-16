OFFICIEL : le Sporting de Charleroi sécurise l'un de ses grands talents

Le Sporting de Charleroi a officialisé la prolongation de son jeune milieu défensif de 18 ans, Mory Kera. Le joueur formé au club a étendu son bail jusqu'au 30 juin 2028, avec deux saisons supplémentaires en option. Mory Kera est présent au sein du club carolo depuis l'été 2020, lorsqu'il a rejoint le centre de formation des Zèbres en provenance de Tubize.

Mory Kera n'a pas encore disputé la moindre minute avec l'équipe première du Sporting de Charleroi. Il a malgré tout été présent sur le banc carolo lors de cinq des six matchs des hommes de Mario Kohnen en Pro League cette saison. Il est vu comme l'un des plus grands talents de l'effectif carolo.

Déjà une belle expérience avec les Zébra Élites en D1 FFA

La saison dernière, Mory Kera a disputé 23 matchs en D1 FFA avec les Zébra Élites. Une occasion pour lui d'évoluer avec moins de pression et dans un cadre idéal pour sa progression. À son actif, Mory Kera compte déjà pas moins de 43 matchs sous les couleurs de l'équipe de jeunes, puisqu'il avait également évolué avec cette formation lors de la saison 2024/2025.

Désormais, le Sporting de Charleroi lui accorde sa confiance en prolongeant son contrat jusqu'en 2028. "Il franchit aujourd’hui une nouvelle étape dans son parcours en rejoignant pleinement l’effectif professionnel pour cette saison 2026/27", écrit le Sporting de Charleroi dans un communiqué. "Cette prolongation vient récompenser son évolution et témoigne de la confiance du Sporting dans l’un de ses jeunes talents, appelé à poursuivre sa progression sous les couleurs zébrées."

Quel est le profil du jeune Zèbre Mory Kera (18 ans) ?

Mory Kera est un milieu défensif avec un gabarit déjà imposant. Il est capable d'apporter beaucoup d'impact dans l'entrejeu. Dans les duels et à la récupération notamment, il peut être un élément important. Sa progression sera ainsi très intéressante à suivre dans les prochaines années.