OFFICIEL : un ancien joueur du Standard de Liège rejoint une destination surprenante

L'ancien joueur du Standard de Liège, mais aussi du Cercle de Bruges, Jonathan Panzo, a signé ce mardi un contrat avec la formation grecque du Levadiakos. Il rejoint le club libre de tout contrat après un passage à Birmingham, en Angleterre. Le natif de Londres a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2027.

Le joueur de 25 ans avait évolué sous les couleurs du Cercle de Bruges entre l'été 2019 et l'été 2020. Il était prêté par l'AS Monaco, club satellite des Groen en Zwart. Sous les couleurs brugeoises, il avait pris part à 18 matchs toutes compétitions confondues et délivré un assist.

De retour à Monaco en juin 2020, le défenseur anglais a été transféré à Dijon en août 2020. En janvier 2022, Jonathan Panzo a fait son retour en Angleterre en signant à Nottingham Forest. En juillet 2022, il a été prêté à Coventry City pour une saison. En septembre 2023, Nottingham Forest l'a de nouveau prêté, cette fois à Cardiff City.

Jonathan Panzo était ensuite passé par le Standard de Liège

Après la fin de son prêt à Cardiff City, Jonathan Panzo a rejoint le Standard de Liège en janvier 2024 sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Sous la tunique rouge et blanche, Jonathan Panzo a disputé un total de 11 matchs et inscrit un but.

De retour à Nottingham Forest en juin 2024, Jonathan Panzo a été prêté à Rio Ave en juillet 2024. Le club portugais l'a ensuite recruté définitivement en juillet 2025. En février 2026, Jonathan Panzo a quitté Rio Ave pour rejoindre Birmingham. Son passage à Birmingham n'aura finalement duré que quelques mois et il est désormais prêt pour un nouveau défi au Levadiakos.

Une expérience internationale mise en avant par le Levadiakos

La nouvelle équipe du joueur met notamment en avant sa carrière d'international espoirs : "Jonathan Panzo a également représenté l'Angleterre dans toutes les catégories de jeunes, totalisant 49 sélections et plusieurs succès importants à son palmarès. Jonathan Panzo a été sacré champion du monde U17 avec l'Angleterre en 2017, en étant l'un des titulaires de la sélection. La même année, Jonathan Panzo a également été finaliste de l'Euro U17 et a été retenu dans l'équipe-type du tournoi."





Le club décrit également son expérience dans plusieurs grands championnats comme un atout : "Né le 25 octobre 2000 à Londres, Jonathan Panzo possède de l'expérience dans plusieurs championnats particulièrement compétitifs et exigeants, comme la Championship anglaise, le championnat de France, ainsi que les championnats portugais et belge."

Jonathan Panzo espère désormais rebondir avec le Levadiakos

La valeur marchande de Jonathan Panzo est actuellement estimée à 1,5 million d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Elle est récemment légèrement remontée, mais elle est bien loin des cinq millions d'euros lorsqu'il évoluait sous les couleurs de Dijon en janvier 2021. Désormais, l'ancien joueur de Chelsea espère rebondir dans sa nouvelle équipe, le Levadiakos. L'ambition du défenseur central sera de montrer qu'il est toujours capable d'évoluer au plus haut niveau et de s'installer dans un effectif.