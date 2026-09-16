Pourquoi Peter Willems, CEO de l'Union belge, a-t-il été licencié ?

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Le licenciement de Peter Willems à la tête de l'Union belge serait le résultat de profondes tensions avec Pascale Van Damme, rapporte Sporza. La relation entre le CEO et la présidente se serait progressivement détériorée jusqu'à une rupture totale de confiance.

Les tensions concernaient principalement la manière dont Pascale Van Damme exerce son rôle de présidente de l'Union belge. En interne, plusieurs personnes se seraient interrogées sur ses priorités. Peter Willems faisait partie de celles-ci. Le directeur sportif Vincent Mannaert et d'autres membres du comité de direction se seraient également opposés à la présidente dans certains dossiers.

Une rupture de confiance devenue définitive

L'affaire Balogun lors de la Coupe du monde a constitué un tournant important. Pascale Van Damme se serait alors retrouvée en opposition avec Peter Willems, Vincent Mannaert et plusieurs autres membres de la direction concernant la manière dont l'Union belge devait réagir. 

La situation se serait réellement détériorée lorsque Peter Willems aurait partagé ses réserves avec plusieurs contacts au sein de l'UEFA et de la FIFA, deux organisations pour lesquelles il a travaillé durant plusieurs années. Dans le même temps, certaines personnes issues de ces instances internationales auraient elles-mêmes posé des questions sur la manière dont Pascale Van Damme avait géré l'affaire Balogun.

Lorsque Pascale Van Damme a appris que son fonctionnement était discuté en dehors de l'Union belge, la limite aurait été franchie. À partir de ce moment-là, Pascale Van Damme ne souhaitait plus poursuivre sa collaboration avec Peter Willems.

Le dossier est arrivé mardi sur la table du conseil d'administration. Pascale Van Damme aurait alors adopté une position particulièrement claire : "C'est lui ou moi." Le conseil d'administration a finalement choisi de maintenir sa confiance en Pascale Van Damme, rendant la position de Peter Willems intenable.

Les résultats financiers n'ont pas suffi à sauver Peter Willems

Le conflit ne concernait cependant pas uniquement les relations entre Peter Willems et Pascale Van Damme. Plusieurs dossiers placés sous la responsabilité de Peter Willems auraient également suscité des critiques au sein du conseil d'administration. Le projet Fenix, un vaste chantier de digitalisation lancé depuis plusieurs années et particulièrement coûteux, est notamment pointé du doigt. Celui-ci ne fonctionnerait toujours pas comme prévu.

Peter Willems pouvait pourtant mettre en avant ses résultats financiers. Lors de son arrivée à l'Union belge fin 2024, la fédération traversait une période financière particulièrement compliquée. Sous sa direction, la situation commerciale et financière s'est nettement améliorée. Son contrat avait d'ailleurs été prolongé le 1er juin, sous la présidence de Pascale Van Damme.

Quelques mois après avoir obtenu suffisamment de confiance pour prolonger son contrat, Peter Willems doit finalement quitter l'Union belge après la détérioration complète de sa relation professionnelle et personnelle avec Pascale Van Damme.

Après les discussions concernant son attitude durant la Coupe du monde, la présidente de l'Union belge se retrouve une nouvelle fois au centre d'un conflit interne. Peter Willems s'en va, mais les interrogations concernant le fonctionnement et les relations au sommet de l'Union belge ne disparaissent pas pour autant.

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