Première titularisation compliquée : Matías Fernández-Pardo critiqué pour ses débuts en Premier League

Chafik Ouassal, journaliste football
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Première titularisation compliquée : Matías Fernández-Pardo critiqué pour ses débuts en Premier League
Photo: © photonews
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Le Diable Rouge a quitté Lille en fin de mercato, un départ du Nord de la France un peu houleux car le joueur souhaitait partir et avait même un temps été écarté par le LOSC.

Arrivé dans le nord de l'Angleterre il y a près de deux semaines, Matías Fernández-Pardo découvre la Premier League petit à petit, après un transfert de 65 millions d'euros. Et depuis, il compte deux montées au jeu, puis une place de titulaire face à Leeds. C'était il y a deux jours.

Mais tout ne s'est pas passé de manière optimale pour le joueur de 21 ans. Le match de sa première titularisation s'est soldé sur une cuisante défaite (4-1), il a joué près d'une heure avant d'être remplacé.

Matías Fernández-Pardo scruté de près par la presse anglaise

La presse anglaise suivait de très près la performance de celui qui est devenu le 5e plus gros transfert de l’histoire de Newcastle, et s'est montrée critique.

Alors que The Chronicle, média local, parle d'une "soirée à oublier" pour le Belge nerveux, The Athletic (dans des propos repris pas Footmercato) analyse : "Matías Fernández-Pardo a été très discret pour ses débuts en tant que titulaire. Il n’a pas touché le moindre ballon dans la surface de réparation adverse durant la première mi-temps, période lors de laquelle Newcastle était mené de deux buts et n’a réussi qu’un seul tir."

Du côté de la BBC, il a reçu la note de 4/10 en expliquant que : "Première titularisation suite à son transfert de Lille pour plus de 50 millions de livres, il a eu peu de choses à exploiter car Newcastle a constamment joué avec des ballons longs vers l'avant."

Enfin, Newcastle World revient sur un fait de match et évoque "des débuts qui ont failli commencer de manière désastreuse après deux minutes de jeu, quand le ballon a frappé son bras dans la surface de réparation. L'arbitre Michael Salisbury n'a finalement pas accordé de penalty à Leeds et une vérification VAR a confirmé la décision sur le terrain."

Adaptation et d'autres occasions de briller

Après des débuts encourageants, cette première titularisation sonne donc comme une fausse note. Mais en restant réaliste, le joueur a encore besoin de temps pour découvrir sa nouvelle équipe et son nouvel environnement de vie et de travail. Rajoutons que l'équipe connait un début de saison peu optimal car elle débute un tout nouveau chapitre.

Le Diable Rouge aura, on l'espère, une nouvelle occasion lors de la prochaine rencontre de Premier League face au promu Hull City.

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