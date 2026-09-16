Qui sera le nouveau CEO de l'Union Belge ? Une vieille connaissance à nouveau en pôle position

Des tensions et une relation houleuse avec la présidente Pascale Van Damme auraient eu raison de la tête de Peter Willems, CEO de l'Union. L'Union Belge doit désormais rapidement trouver un successeur avant de pouvoir repartir de l'avant.

Suite au licenciement de Peter Willems (lire ICI), l’Union Belge opterait dans un premier temps pour une solution de remplacement temporaire explique Het Nieuwsblad. Les membres du comité de direction se répartiraient donc ses tâches tout en rendant directement compte au conseil d’administration.

Cette solution devrait garantir le fonctionnement quotidien de la fédération, mais serait surtout une solution intermédiaire car, en effet, l’objectif final est d'identifier et de désigner rapidement un nouveau CEO.

Vincent Mannaert, à nouveau candidat en pole position ?

La recherche pourrait ne pas s’éterniser. Au sein de la fédération, c’est surtout le nom de Vincent Mannaert qui circulerait actuellement. Selon le média flamand, l’actuel directeur sportif est considéré comme le principal candidat pour accéder à la plus haute fonction opérationnelle de l’URBSFA.

Ce scénario n’est pas totalement inédit. En 2024 déjà, Mannaert aurait été considéré comme une option pour devenir CEO. Sa nomination n’avait finalement pas abouti, mais deux ans plus tard, son nom semble à nouveau figurer en bonne place. Sa fonction actuelle au sein de la fédération lui permet en outre de bien connaître le fonctionnement interne et la structure sportive.

Du côté flamand, sa possible nomination ne rencontrerait en tout cas que peu de résistance. Selon Voetbal Vlaanderen, dans le nord du pays, il n'y aurait pas de problème fondamental à ce que Mannaert devienne le nouveau CEO. La principale question concerne la place que le football amateur occuperait dans ses projets et la manière dont il entendrait associer les différentes composantes de la structure du football belge.





Vincent Mannaert envisagerait en tout cas ce nouveau défi. Le scénario dans lequel il troquerait sa fonction sportive actuelle contre le poste de CEO ne serait donc pas exclu. La décision dépendra des discussions qui seront menées dans les prochaines semaines au sein de la structure.

Des mois mouvementés à la tête de la fédération

La recherche d’un successeur intervient après plusieurs mois de tensions entre Peter Willems et la présidente Pascale Van Damme. Les relations entre les deux étaient fortement dégradées et plusieurs dossiers ont par la suite accentué les divisions internes encore un peu plus.

L’attitude de la fédération dans l’affaire Balogun durant la Coupe du monde ainsi que la gestion des relations avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, ont notamment alimenté les tensions. Des divergences de vue existaient également concernant la ligne directrice de l’URBSFA et son fonctionnement interne. Willems était toutefois parvenu à mettre en place un redressement financier important des comptes de la fédération, mais cela n’a finalement pas suffi à rétablir toute la confiance.

Avec son départ, un problème a été résolu en interne mais un nouveau défi se présente d'emblée. L’URBSFA doit non seulement trouver un nouveau CEO, mais aussi rétablir de la stabilité à sa tête. Si Mannaert est effectivement promu, une mission particulièrement vaste l’attend : assurer la gestion quotidienne, préserver la confiance entre les différentes composantes de la fédération et clarifier la direction que celle-ci souhaite prendre au cours des prochaines années.