Un ancien du Standard fait son retour dans son pays après près de 13 ans à l'étranger

Filip Mladenović a rejoint librement le FK Mladost Lučani, formation de première division serbe. L’ancien joueur du Standard de Liège était libre de tout contrat après la fin de son aventure au Panathinaïkos, en Grèce. L’arrière gauche serbe avait évolué sous les couleurs des Rouches entre décembre 2016 et janvier 2018.

Souvenez-vous de Filip Mladenović ? Il avait paraphé un contrat de quatre saisons et demie avec les Rouches en provenance de Cologne le 26 décembre 2016. Rien ne s’était cependant véritablement passé comme prévu puisqu’il n’a disputé que cinq matchs avec le Standard. Il avait complètement disparu de l’équipe première avant de rejoindre le Lechia Gdańsk en janvier 2018.

Une longue aventure en Pologne et le Panathinaïkos

Depuis son départ du Standard, il est ainsi passé par le club polonais cité ci-dessus, où il a évolué jusqu’à l’été 2020, avant de rejoindre une autre formation polonaise, le Legia Varsovie. Il y est resté trois saisons, de 2020 à 2023, avant de signer librement au Panathinaïkos durant l’été 2023. Le club grec l’a ensuite prêté à Karagümrük, en Turquie, en février dernier, pour la deuxième partie de la saison 2025-2026. Son contrat avec le Panathinaïkos a pris fin cet été.

Filip Mladenović retrouve la Serbie près de treize ans après son départ de l’Étoile Rouge de Belgrade

Désormais âgé de 35 ans, Filip Mladenović revient dans son pays, près de 13 ans après son départ de Serbie (22 novembre 2013), en signant librement au FK Mladost Lučani. "Un renfort arrive ! À l’approche de la fin du mercato, Mladost réalise un gros coup. Filip Mladenović est le nouveau joueur des Bleu et Blanc. Bienvenue Filip !", a écrit sa nouvelle équipe.

Pour information, le mercato estival en Serbie se déroule du 2 juillet au 18 septembre, mais l’ancien joueur du Standard de Liège était de toute façon libre de s’engager où il le souhaitait.