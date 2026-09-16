Un ancien serial buteur de l'Union snobbé pour la grande première de Jürgen Klopp ? "Il ne le convoquera pas"

L'attaquant de 30 ans devrait être un des absents notables de la très attendue première sélection de Jürgen Klopp, nouveau sélectionneur de l'Allemagne. Ce dernier annonce un vent de changement.

Le buteur du VfB Stuttgart Deniz Undav devrait être un grand absent de la première sélection de Jürgen Klopp, nouveau sélectionneur de l'Allemagne, pour les prochains matchs de Ligue des Nations. C'est ce qu'annonce déjà Sky Sport, même si la sélection définitive sera annoncée jeudi.

Le média avance que l'ancien buteur de l'Union en aurait déjà été informé personnellement par Jürgen Klopp. Cette décision est surprenante, car Deniz Undav fait partie des meilleurs buteurs de Bundesliga et des meilleurs joueurs de l’équipe de Stuttgart. Il a notamment ponctué la saison dernière de Bundesliga avec 19 buts.

Un début de saison compliqué en Bundesliga

L’attaquant affiche également d’excellentes statistiques avec la Mannschaft. Il a marqué neuf fois en treize sélections. Lors de la dernière Coupe du monde, l’ancien joueur de l’Union a trouvé le chemin des filets à trois reprises après être entré en jeu en tant que remplaçant.

Son début de saison à Stuttgart est en revanche moins convaincant. Après les trois premiers matchs de championnat, Undav court toujours derrière son premier but, même s’il a déjà délivré quatre passes décisives en Coupe et en Ligue des champions réunies. À Stuttgart, il bénéficie toujours de la confiance de l’entraîneur Sebastian Hoeness.

Critiques suite à la Coupe du Monde

Pendant la Coupe du monde, alors qu’il travaillait comme analyste, l'ancien mentor des Reds s’était montré critique envers Deniz Undav après l’élimination surprise face au Paraguay : "Deniz Undav devrait s'impliquer un peu plus avec le ballon, il devrait se montrer plus présent et se faire davantage entendre lorsqu’il souhaite recevoir le ballon, le faire de façon plus affirmée."





Une nouvelle page se tourne donc chez nos voisins, Jürgen Klopp entame une campagne de Ligue des Nations avec l’Allemagne. Celle-ci débutera le 24 septembre par un match à l’extérieur contre les Pays-Bas. Suivront ensuite des rencontres contre la Grèce et la Serbie.