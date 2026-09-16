"Un des meilleurs de Pro League dans ce domaine" : Vincent Euvrard heureux pour Bernard Nguene
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Bernard Nguene a prolongé son contrat avec le Standard de Liège jusqu'en juin 2029, a annoncé le club liégeois ce mercredi. Une option pour une saison supplémentaire est incluse dans le deal. Le buteur camerounais, arrivé au Standard de Liège en provenance de l'OGC Nice l'hiver dernier, a convaincu la direction liégeoise.
Euvrard et Nielsen réagissent à la prolongation de Nguene
En conférence de presse ce mercredi, Vincent Euvrard a réagi à la prolongation de contrat de Bernard Nguene jusqu'en 2029. "Il a mis un peu de temps à s'intégrer, c'est un garçon timide qui ne va pas s'imposer. Mais quand tu le vois jouer, tu sens sa puissance et sa vitesse. Il sait marquer de la tête, du pied droit et du pied gauche. Il peut être plus efficace, mais il fait partie des cinq meilleurs attaquants de Pro League en termes d'occasions créées."
"Il a montré plus qu'assez ces derniers mois pour qu'il mérite une prolongation de contrat. Il aura encore des hauts et des bas, mais c'est un joueur très prometteur qui pourrait être d'une grande valeur pendant l'intégralité de la saison."
Casper Nielsen s'est aussi exprimé sur le sujet. "Il a su adapter son style, à la fois sur un côté mais aussi comme attaquant. Il a été une pièce de notre bon début de saison collectif. Sa manière de sauter, je n'ai jamais vu ça (rires). On apprend aussi à mieux l'utiliser, et c'est là qu'on progresse aussi en équipe, en utilisant chacun au mieux les qualités des autres. C'est un joueur avec un gros potentiel, qui est encore jeune et dont on doit prendre soin."
Bernard Nguene a prolongé son contrat avec le Standard de Liège jusqu'en juin 2029, a annoncé le club liégeois ce mercredi. Une option pour une saison supplémentaire est incluse dans le deal. Le buteur camerounais, arrivé au Standard de Liège en provenance de l'OGC Nice l'hiver dernier, a convaincu la direction liégeoise.
Le Standard de Liège écrit dans un communiqué que le joueur et le club ont trouvé un accord pour une prolongation jusqu'en 2029 avec une saison supplémentaire en option. L'attaquant de 20 ans s'est installé dans le onze de base du Standard de Liège en ce début de saison. Une manière pour la direction liégeoise de confirmer la confiance qu'elle place en son jeune joueur.
Le Liégeois a déjà disputé un total de 20 matchs avec les Rouches. Il a inscrit deux buts et délivré deux assists. Cette saison, il a pris part à six matchs de championnat, a marqué un but et délivré deux assists.
Bernard Nguene ravi de prolonger son contrat au Standard de Liège jusqu'au 30 juin 2029
Le Camerounais s'est montré ravi : "Je suis heureux et fier de signer ce nouveau contrat. Cela me donne beaucoup de confiance et je tiens à remercier la Direction, le staff, mes coéquipiers et les supporters pour le soutien qu’ils m’apportent chaque jour."
Le directeur sportif Marc Wilmots s'est exprimé sur la décision du Standard de Liège de prolonger le contrat de Bernard Nguene jusqu'en juin 2029 : "Ce nouveau contrat récompense l’évolution d’un jeune attaquant bosseur et déterminé qui est déjà devenu aujourd’hui un joueur important de notre effectif et a encore une belle marge de progression."
Le Standard de Liège félicite Bernard Nguene pour sa prolongation de contrat chez les Rouches
"Notre club félicite Bernard pour ce nouveau contrat et lui souhaite le meilleur pour la suite", a conclu la formation liégeoise dans un communiqué publié sur son site web ce mercredi.
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