"Un des meilleurs de Pro League dans ce domaine" : Vincent Euvrard heureux pour Bernard Nguene

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Bernard Nguene a prolongé son contrat avec le Standard de Liège jusqu'en juin 2029, a annoncé le club liégeois ce mercredi. Une option pour une saison supplémentaire est incluse dans le deal. Le buteur camerounais, arrivé au Standard de Liège en provenance de l'OGC Nice l'hiver dernier, a convaincu la direction liégeoise.