Un jeune talent belge impressionne Defour : "S'il continue, il va rapidement reconquérir les supporters"

Un jeune talent belge impressionne Defour : "S'il continue, il va rapidement reconquérir les supporters"
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Steven Defour est revenu sur le partage de dimanche entre le KRC Genk et La Gantoise (1-1). L'ancien Diable Rouge a notamment été impressionné par la montée au jeu de Noah Adedeji-Sternberg. Il pense que l'ailier gauche belge de 21 ans pourrait rapidement se remettre tous les supporters genkois dans la poche.

Steven Defour n'a pas été convaincu par le début de match de Genk face à La Gantoise. L'ancien Diable Rouge a notamment pointé du doigt la manière dont Momodou Sonko a pu inscrire le 0-1. L'attaquant de La Gantoise a bénéficié de beaucoup trop d'espace pour repiquer dans l'axe avant de placer le ballon dans le petit filet opposé. De l'autre côté, Junya Ito et Ayumu Yokoyama ont eu beaucoup de mal à entrer dans leur match et ont multiplié les imprécisions pointe Steven Defour.

Steven Defour estime même que Genk a eu de la chance de voir La Gantoise ne pas davantage pousser avant la pause. "Sinon, ils en auraient probablement encaissé un deuxième." Au retour des vestiaires, Steven Defour a toutefois vu un tout autre visage de la part des Limbourgeois, comme il l'a souligné au micro du Belang van Limburg.

Noah Adedeji-Sternberg redonne de l'élan à Genk

Rafiu Durosinmi a redonné de l'énergie à Genk grâce à son égalisation et a reçu les compliments de Steven Defour. "Il a une nouvelle fois prouvé qu'il était un véritable attaquant de haut niveau." Le consultant a également souligné l'impact des changements effectués par Jess Thorup.

Benjamin Tahirović a permis à Genk de retrouver davantage de contrôle, mais c'est surtout Noah Adedeji-Sternberg qui a impressionné. Une prestation qui intervient après un été particulièrement agité pour Noah Adedeji-Sternberg. L'attaquant n'avait pas caché son intérêt pour un transfert au Club de Bruges, mais est finalement resté à Genk. Lors de ses premières apparitions après cet épisode, Noah Adedeji-Sternberg avait même été sifflé par une partie du public.

"Le Club de Bruges a tout simplement d'une meilleure réputation"

Steven Defour comprend pourquoi Noah Adedeji-Sternberg était ouvert à l'idée de rejoindre le Club de Bruges : "Le Club de Bruges a tout simplement d'une meilleure réputation que Genk. Ils jouent chaque année la Ligue des Champions et se battent pour le titre chaque saison."

Il comprend également la décision de Genk de ne pas laisser partir Noah Adedeji-Sternberg chez un concurrent belge pour six millions d'euros. L'ancien Diable Rouge trouve en revanche étrange que le Club de Bruges ait pensé pouvoir convaincre Genk de céder son joueur pour un tel montant.

Defour voit toujours beaucoup de potentiel chez le jeune attaquant. Selon lui, Noah Adedeji-Sternberg n'avait pas réussi une bonne montée au jeu contre Anderlecht, mais sa prestation face à La Gantoise a de nouveau démontré pourquoi Genk ne souhaitait pas s'en séparer. "S'il continue sur cette lancée, il retrouvera rapidement une place dans le cœur des supporters de Genk."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
KRC Genk
Noah Adedeji-Sternberg

Plus de news

La première liste de Mark Van Bommel pourrait être assez large : qui est susceptible d'en profiter ?

La première liste de Mark Van Bommel pourrait être assez large : qui est susceptible d'en profiter ?

16:40
"Un des meilleurs de Pro League dans ce domaine" : Vincent Euvrard heureux pour Bernard Nguene

"Un des meilleurs de Pro League dans ce domaine" : Vincent Euvrard heureux pour Bernard Nguene

15:50
Voici 4 choses à savoir sur le KVK Wellen, adversaire du RFC Liège en 32e de finale de la Coupe de Belgique

Voici 4 choses à savoir sur le KVK Wellen, adversaire du RFC Liège en 32e de finale de la Coupe de Belgique

16:00
OFFICIEL : un ancien joueur du Standard de Liège rejoint une destination surprenante

OFFICIEL : un ancien joueur du Standard de Liège rejoint une destination surprenante

16:20
"Ils sont sélectionnables" : des retours se précisent au Standard avant "le plus gros défi" du début de saison

"Ils sont sélectionnables" : des retours se précisent au Standard avant "le plus gros défi" du début de saison

14:33
Danylo Sikan très confiant pour Anderlecht : "Cette équipe est plus forte que l'année dernière"

Danylo Sikan très confiant pour Anderlecht : "Cette équipe est plus forte que l'année dernière"

15:40
Terrible nouvelle pour Ronald Koeman : son épouse est décédée

Terrible nouvelle pour Ronald Koeman : son épouse est décédée

15:00
Joshua Nga Kana, Noa Ojea et Jayden Onia Seke repris : voici la liste des U19 pour affronter les Pays-Bas

Joshua Nga Kana, Noa Ojea et Jayden Onia Seke repris : voici la liste des U19 pour affronter les Pays-Bas

14:00
OFFICIEL : le Sporting de Charleroi sécurise l'un de ses grands talents

OFFICIEL : le Sporting de Charleroi sécurise l'un de ses grands talents

13:00
Pourquoi Peter Willems, CEO de l'Union belge, a-t-il été licencié ?

Pourquoi Peter Willems, CEO de l'Union belge, a-t-il été licencié ?

13:40
Jérémy Doku "assez proche" d'un retour alors que la trêve internationale approche

Jérémy Doku "assez proche" d'un retour alors que la trêve internationale approche

13:20
Tawfik Bentayeb confirme avoir discuté avec Marc Wilmots : "Le projet à Liège était intéressant, mais..."

Tawfik Bentayeb confirme avoir discuté avec Marc Wilmots : "Le projet à Liège était intéressant, mais..."

12:30
Liégeois et ex-Brugeois, Loïs Openda aura la pression au Lotto Park, juste avant la trêve internationale

Liégeois et ex-Brugeois, Loïs Openda aura la pression au Lotto Park, juste avant la trêve internationale

12:00
OFFICIEL : Arnaud Bodart quitte le LOSC et rejoint un autre club de Ligue 1

OFFICIEL : Arnaud Bodart quitte le LOSC et rejoint un autre club de Ligue 1

11:20
Un ancien du Standard fait son retour dans son pays après près de 13 ans à l'étranger

Un ancien du Standard fait son retour dans son pays après près de 13 ans à l'étranger

10:20
C'est officiel : Domenico Tedesco licencié après seulement quatre journées de Serie A

C'est officiel : Domenico Tedesco licencié après seulement quatre journées de Serie A

11:00
1
Kos Karetsas aurait pu signer à l’AC Milan pour plus de 35 M€ : voici pourquoi le transfert n’a pas eu lieu

Kos Karetsas aurait pu signer à l’AC Milan pour plus de 35 M€ : voici pourquoi le transfert n’a pas eu lieu

08:00
Une véritable star du football et légende dans son pays met un terme à sa carrière internationale

Une véritable star du football et légende dans son pays met un terme à sa carrière internationale

09:40
"Ce genre de moments arrive" : le Bayern de Vincent Kompany pas encore au mieux ?

"Ce genre de moments arrive" : le Bayern de Vincent Kompany pas encore au mieux ?

09:20
Lionel Messi sélectionné pour un ultime match avec l’Argentine après l’annonce de sa retraite internationale

Lionel Messi sélectionné pour un ultime match avec l’Argentine après l’annonce de sa retraite internationale

08:40
La blessure de Biancone rebat les cartes : un autre défenseur d'Anderlecht a une grosse occasion à saisir

La blessure de Biancone rebat les cartes : un autre défenseur d'Anderlecht a une grosse occasion à saisir

07:30
Excellente nouvelle pour le Club de Bruges : un titulaire prolonge jusqu'en 2030

Excellente nouvelle pour le Club de Bruges : un titulaire prolonge jusqu'en 2030

20:30
Grand changement à Anderlecht : Sibierski ne recrute plus comme ses prédécesseurs

Grand changement à Anderlecht : Sibierski ne recrute plus comme ses prédécesseurs

07:00
1
"Ça reste le club le plus titré de Belgique" : l'ancien Brugeois Clinton Mata découvre un Anderlecht différent

"Ça reste le club le plus titré de Belgique" : l'ancien Brugeois Clinton Mata découvre un Anderlecht différent

23:15
Arthur Vermeeren aurait pu rejoindre un autre club cet été : un projet de deux ans était sur la table

Arthur Vermeeren aurait pu rejoindre un autre club cet été : un projet de deux ans était sur la table

22:00
"Nous sommes plus forts en attaque" : Paulo Fonseca compte beaucoup sur ses Belges

"Nous sommes plus forts en attaque" : Paulo Fonseca compte beaucoup sur ses Belges

22:20
"Jouer contre Lyon, c'est toujours spécial" : Léo Pétrot retrouve le grand rival de son club formateur

"Jouer contre Lyon, c'est toujours spécial" : Léo Pétrot retrouve le grand rival de son club formateur

21:30
"Nous devons être préparés à tout" : Vitor Bruno s'attend à plusieurs visages de Lyon

"Nous devons être préparés à tout" : Vitor Bruno s'attend à plusieurs visages de Lyon

21:00
Crise à l'Union belge : le CEO écarté après des mois de tensions

Crise à l'Union belge : le CEO écarté après des mois de tensions

19:55
L'Union Saint-Gilloise très loin devant Anderlecht : voici leurs chances de gagner l'Europa League selon Opta

L'Union Saint-Gilloise très loin devant Anderlecht : voici leurs chances de gagner l'Europa League selon Opta

19:32
Déçu de la Coupe du monde, Lucas Stassin ne veut plus rater les Diables Rouges : "Je viendrai même à pied"

Déçu de la Coupe du monde, Lucas Stassin ne veut plus rater les Diables Rouges : "Je viendrai même à pied"

19:00
"C'est ridicule" : Romelu Lukaku centralise les critiques après sa première titularisation au Fenerbahçe

"C'est ridicule" : Romelu Lukaku centralise les critiques après sa première titularisation au Fenerbahçe

18:30
"Le train ne passe qu'une fois" : Ilan Hurtevent, le nouveau tube hennuyer de l'Union Saint-Gilloise ?

"Le train ne passe qu'une fois" : Ilan Hurtevent, le nouveau tube hennuyer de l'Union Saint-Gilloise ?

18:00
Première sélection pour un ancien d'Anderlecht : les choix forts de Sébastien Pocognoli en Ecosse

Première sélection pour un ancien d'Anderlecht : les choix forts de Sébastien Pocognoli en Ecosse

17:30
Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 16/9

Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 16/9

00:00
Exemple clair le week-end dernier : Jonathan Lardot pointe un problème du règlement "contre l'esprit du foot"

Exemple clair le week-end dernier : Jonathan Lardot pointe un problème du règlement "contre l'esprit du foot"

15/09

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
KV Malines KV Malines 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Louvain OH Louvain 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FC Bruges FC Bruges 3-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Charleroi Charleroi
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3-0 KV Courtrai KV Courtrai

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Terrible verdict confirmé pour Kevin Mac Allister, qui sera absent de longs mois JoBg JoBg a propos de Grand changement à Anderlecht : Sibierski ne recrute plus comme ses prédécesseurs El Malvario El Malvario a propos de Domenico Tedesco encore licencié : son club le vire après quatre journées de Serie A Union 60 Union 60 a propos de "J'ai touché ce rêve du bout des doigts" : quand Guillaume François était tout proche de signer en Angleterre Union 60 Union 60 a propos de "Le côté obscur du football" : l'interview de Thomas Meunier qui fait grand bruit en Angleterre Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Charleroi avait des hauts et des bas" : les Zèbres analysent ce qui fait la différence Union 60 Union 60 a propos de Nouveau record d'Europe pour l'Union Saint-Gilloise après sa large victoire face à Lommel Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Vetlesen et Virgili réparent la bourde de Sommer : Bruges bat l'Antwerp mais doit surveiller ses blessés El Malvario El Malvario a propos de "À 2-2, on ne peut jamais donner ce match" : Vincent Euvrard pointe les erreurs de son Standard à Westerlo Union 60 Union 60 a propos de Ancien joueur du Standard et de l'Union, James Storme est décédé Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved