Un jeune talent belge impressionne Defour : "S'il continue, il va rapidement reconquérir les supporters"

Steven Defour est revenu sur le partage de dimanche entre le KRC Genk et La Gantoise (1-1). L'ancien Diable Rouge a notamment été impressionné par la montée au jeu de Noah Adedeji-Sternberg. Il pense que l'ailier gauche belge de 21 ans pourrait rapidement se remettre tous les supporters genkois dans la poche.

Steven Defour n'a pas été convaincu par le début de match de Genk face à La Gantoise. L'ancien Diable Rouge a notamment pointé du doigt la manière dont Momodou Sonko a pu inscrire le 0-1. L'attaquant de La Gantoise a bénéficié de beaucoup trop d'espace pour repiquer dans l'axe avant de placer le ballon dans le petit filet opposé. De l'autre côté, Junya Ito et Ayumu Yokoyama ont eu beaucoup de mal à entrer dans leur match et ont multiplié les imprécisions pointe Steven Defour.

Steven Defour estime même que Genk a eu de la chance de voir La Gantoise ne pas davantage pousser avant la pause. "Sinon, ils en auraient probablement encaissé un deuxième." Au retour des vestiaires, Steven Defour a toutefois vu un tout autre visage de la part des Limbourgeois, comme il l'a souligné au micro du Belang van Limburg.

Noah Adedeji-Sternberg redonne de l'élan à Genk

Rafiu Durosinmi a redonné de l'énergie à Genk grâce à son égalisation et a reçu les compliments de Steven Defour. "Il a une nouvelle fois prouvé qu'il était un véritable attaquant de haut niveau." Le consultant a également souligné l'impact des changements effectués par Jess Thorup.

Benjamin Tahirović a permis à Genk de retrouver davantage de contrôle, mais c'est surtout Noah Adedeji-Sternberg qui a impressionné. Une prestation qui intervient après un été particulièrement agité pour Noah Adedeji-Sternberg. L'attaquant n'avait pas caché son intérêt pour un transfert au Club de Bruges, mais est finalement resté à Genk. Lors de ses premières apparitions après cet épisode, Noah Adedeji-Sternberg avait même été sifflé par une partie du public.

"Le Club de Bruges a tout simplement d'une meilleure réputation"

Steven Defour comprend pourquoi Noah Adedeji-Sternberg était ouvert à l'idée de rejoindre le Club de Bruges : "Le Club de Bruges a tout simplement d'une meilleure réputation que Genk. Ils jouent chaque année la Ligue des Champions et se battent pour le titre chaque saison."





Il comprend également la décision de Genk de ne pas laisser partir Noah Adedeji-Sternberg chez un concurrent belge pour six millions d'euros. L'ancien Diable Rouge trouve en revanche étrange que le Club de Bruges ait pensé pouvoir convaincre Genk de céder son joueur pour un tel montant.

Defour voit toujours beaucoup de potentiel chez le jeune attaquant. Selon lui, Noah Adedeji-Sternberg n'avait pas réussi une bonne montée au jeu contre Anderlecht, mais sa prestation face à La Gantoise a de nouveau démontré pourquoi Genk ne souhaitait pas s'en séparer. "S'il continue sur cette lancée, il retrouvera rapidement une place dans le cœur des supporters de Genk."