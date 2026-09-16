Une véritable star du football et légende dans son pays met un terme à sa carrière internationale

Véritable légende en Colombie, James Rodriguez a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale ce mardi. À 35 ans, l'ancien joueur du Real Madrid quitte sa sélection après avoir notamment disputé trois Coupes du monde (2014, 2018 et 2026).

Encore présent au Mondial l'été dernier sous les couleurs de la Colombie, James Rodriguez, qui évolue désormais à l'Atlético Nacional, ne portera plus les couleurs de son pays. Lors de la dernière Coupe du monde, il était capitaine de sa sélection et avait pris part aux cinq matchs de la Colombie dans le tournoi. La Colombie avait été éliminée en huitièmes de finale face à la Suisse après une séance de tirs au but (0-0, 4-3).

Le Mondial 2014 restera comme le sommet de sa carrière

Son Mondial le plus marquant restera inévitablement le Mondial 2014. Il avait inscrit six buts en cinq matchs en marquant lors de chacun des matchs. La Colombie avait été éliminée en quarts de finale face au Brésil (2-1). Son incroyable volée face à l'Uruguay en huitièmes de finale avait même été élue plus beau but du tournoi et avait ensuite été élue Prix Puskas 2014. Avec cette Coupe du monde, il avait clairement changé de dimension. Après le tournoi, il avait quitté Monaco pour rejoindre le Real Madrid.

"Le moment est arrivé. Merci pour chaque match, chaque joie, chaque larme et chaque rêve partagé. Défendre les couleurs de la sélection colombienne a été l'un des plus grands honneurs de ma vie. Merci, la Colombie. Pour toujours", a notamment déclaré le joueur sur ses réseaux sociaux dans une vidéo.

Llegó el momento. 🇨🇴



Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido.



Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida.



Gracias, Colombia. Para siempre. 💛💙❤️ pic.twitter.com/AlRxMgtFeI



— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 15, 2026

Il quitte la sélection colombienne avec 131 apparitions à son compteur pour 31 buts et 43 assists. Il restera à jamais comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de son pays. Il a marqué une génération et son nom n'est pas près d'être oublié. Souvent assimilé à cette Coupe du monde 2014, sa carrière en club est également remplie de succès, lui qui a porté les couleurs de l'AS Monaco, du Real Madrid, du Bayern ou encore d'Everton.