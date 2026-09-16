Vainqueur avec un tout jeune Kompany en 2003, giflé en 2009 : Anderlecht retrouve Lyon avec le sourire

La dernière opposition en match officiel entre l'Olympique Lyonnais et le RSC Anderlecht commençait à dater : c'était en 2009, en barrages de la Champions League, et les Mauve & Blanc avaient pris une leçon de football. Avant cela, en 2003, Anderlecht avait battu d'une courte tête des Gones qui alignaient pourtant déjà une bien belle équipe. Deux clubs dont les supporters sont également liés par une indéfectible amitié.

Cela faisait longtemps, trop longtemps, que les groupes d'ultras du RSC Anderlecht et de l'Olympique Lyonnais n'avaient pas eu l'occasion de se croiser en compétition - du moins en tant qu'adversaires. Car en tant qu'amis et même frères, ils se cotoient très fréquemment : les liens entre la Mauves Army 2003 et le groupe Lyon 1950 datent du milieu des années 2000. Une amitié qui fêtait récemment ses 20 ans.

On voit ainsi souvent, au Lotto Park comme au Groupama Stadium de Lyon, des tifos et des banderoles d'un groupe d'ultras rendant hommage à l'autre. Ce mercredi, en ville, de nombreux ultras de l'OL profitaient d'une journée ensoleillée en terrasse et l'ambiance était détendue : pas question de poser le moindre problème dans cette ville amie. Une relation fraternelle qui fait notamment partie des raisons pour lesquelles on s'attend à un peu plus de tensions en janvier lors du déplacement des ultras Mauve & Blanc chez "l'autre" Olympique, à Marseille.

En 2003, Vincent Kompany avait impressionné Lyon

Il y a déjà plus de 20 ans, le 23 novembre 2003, avant que les bases de cette amitié (qui date, environ, de 2006) soient posées, l'OL s'était rendu au Stade Constant Vanden Stock en phase de poules de la Ligue des Champions. Et le onze de base anderlechtois fera probablement soupirer de nostalgie les supporters bruxellois.

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Jugez plutôt : Zitka (auteur d'un grand match) entre les perches, Deschacht et le buteur Hannu Tihinen devant lui, un entrejeu Hasi-Zetterberg-Baseggio, Marcin Kolar et Michal Zewlakow sur les flancs, et le duo Mornar-Wilhelmsson devant. Ca ne fait que 10, aurez-vous remarqué, car il y en a un qui mérite d'être mentionné à part : entre Deschacht et Tihinen, à 17 ans à peine, un certain Vincent Kompany avait livré une superbe prestation.

Une courte victoire 1-0 pour les Mauves dont se souvient tout de même avec le sourire Nicolas Puydebois sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones, émission où nous avons été invité cette semaine en qualité de suiveur du RSC Anderlecht. Le gardien formé à l'OL aura disputé au Parc Astrid l'un de ses 17 matchs avec Lyon.



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"C'était mon premier match de Ligue des Champions et forcément, tu attends la fameuse musique... qui ne s'est pas déclenchée. On a serré la main des adversaires sans la musique. Là, tu te dis que t'es vraiment en Belgique", rigole Puydebois, qui échangera ensuite son maillot avec Daniel Zitka.

Une autre histoire en 2009...

Un peu moins de 6 ans plus tard, les retrouvailles entre Lyon et Anderlecht se passeront nettement moins bien pour les Mauves. Lors du quatrième tour qualificatif de Ligue des Champions, les Mauves vont en effet prendre une véritable leçon de football de la part d'une équipe qui, entre ces deux confrontations, a remporté 5 titres de champion de France supplémentaires, mettant en place une véritabe tyrannie qui ne sera stoppée que par le LOSC d'Eden Hazard et l'émergence du PSG made in QSI.

Humilié à Gerland (5-1), où Bafetimbi Gomis, Miralem Pjanic, Lisandro Lopez et Michel Bastos - quel casting - s'étaient chargés d'alimenter le marquoir, Anderlecht n'avait plus que son honneur à sauver au match retour, et n'y sera pas parvenu. Ariel Jacobs aura même fait tourner, laissant des noms comme Suarez, Proto et Biglia (titulaires à l'aller) sur le banc pour Schollen, Saré et Chatelle. Résultat : une défaite 1-3, et un Parc Astrid qui aura surtout applaudi le triplé de Lisandro Lopez.

Depuis, ce n'est qu'en match de gala qu'Anderlecht a eu l'occasion d'accueillir l'OL : en 2022, alors que les débuts de Felice Mazzù (on l'oublie trop souvent) soulevaient l'enthousiasme, le RSCA avait écrasé les Gones 3 buts à 0 à la surprise générale. On doute fort que Lyon tende à ce point la joue ce mercredi.