Voici 4 choses à savoir sur le KVK Wellen, adversaire du RFC Liège en 32e de finale de la Coupe de Belgique

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Voici 4 choses à savoir sur le KVK Wellen, adversaire du RFC Liège en 32e de finale de la Coupe de Belgique
Photo: Nicolas Darimont
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Le dimanche 27 septembre à 16h00, le RFC Liège recevra Wellen en 32e de finale de la Coupe de Belgique. Mais alors, intéressons-nous à cette équipe du KVK Wellen. Voici 4 choses à savoir sur le matricule 2825.

1. Le KVK Wellen évolue deux divisions sous le RFC Liège (D2 VV B)

Le club limbourgeois évolue cette saison en D2 VV B et est ainsi un club amateur. Après trois journées de championnat, le club s'est imposé à deux reprises et a perdu à une reprise. Il figure actuellement à la deuxième place du championnat, derrière Tempo Overijse.

Le RFC Liège évolue de son côté en Challenger Pro League (D1 B) et est donc censé être nettement supérieur aux Limbourgeois, mais il faudra malgré tout se montrer méfiant côté sang et marine.

2. Une rencontre "historique" pour le KVK Wellen

Le club amateur considère ce déplacement à Rocourt comme un "duel historique". Évidemment, ce n'est pas tous les jours qu'une formation amateur peut se frotter à une équipe professionnelle. C'est ainsi déjà une échéance très attendue par le club cette saison. L'engouement est important.

Les 250 places disponibles dans le petit parcage visiteurs de Rocourt ont été vendues. Le club tente même d'obtenir des places supplémentaires auprès du RFC Liège. Le club rêve d'affronter une équipe de D1A : "Car qui sait… Si on gagne — et il ne faut jamais dire jamais — on pourrait bien se retrouver dans le même tableau que les équipes de la Jupiler Pro League. Et avouez-le : ce serait formidable."

3. L'entraîneur du KVK Wellen est un ancien joueur du Club de Bruges

Le Lituanien Tomas Daumantas, qui est à la tête du club depuis décembre 2024, est un ancien joueur du Club de Bruges. Durant sa carrière de joueur, il est passé par les Blauw en Zwart, le SK Beveren, le MVV Maastricht ou encore le Fortuna Sittard. Désormais âgé de 51 ans, le technicien engrange petit à petit de l'expérience en tant que T1.

4. Une qualification complètement folle au tour précédent

Au tour précédent, le KVK Wellen s'est qualifié dans un match complètement fou. La formation limbourgeoise est venue à bout de Berg en Dal. Après avoir été menés 0-2, les hommes de Tomas Daumantas sont revenus à 2-2 et se sont finalement qualifiés lors d'une séance de tirs au but (6-5).

Une équipe déterminée à battre les Sang et Marine

Une chose est ainsi sûre, le RFC Liège devra se méfier de cette équipe amateur. Poussé par ses supporters, le club limbourgeois rêve de réaliser l'exploit. Le bon début de saison du club donne également de la confiance aux Limbourgeois qui comptent bien ne pas faire de la figuration face aux Sang et Marine.

Parviendront-ils cependant à surprendre les hommes de Gaëtan Englebert ? C'est la grande question. Cette rencontre de Coupe de Belgique entre les Sang et Marine et le KVK Wellen sera très intéressante à suivre. Le coup d'envoi sera donné le dimanche 27 septembre prochain à 16h00 au Stade de Rocourt.

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