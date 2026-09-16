Youri Tielemans capitaine, Manchester United éliminé : Maxim De Cuyper éteint Old Trafford

Chafik Ouassal, journaliste football
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Youri Tielemans capitaine, Manchester United éliminé : Maxim De Cuyper éteint Old Trafford
Photo: © photonews
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Alors que cette semaine est dédiée à l'Europa League sur la scène continentale, les autres championnats avaient également des rencontres au programme dont des match de coupe de la Ligue comme en Angleterre.

Manchester United affrontait Brighton & Hove Albion à l'occasion de la Coupe de la Ligue. Une rencontre où l'entraîneur Michael Carrick a fait tourner son effectif et procédé à pas moins de huit changements dans son onze de départ.

Youri Tielemans capitaine

Youri Tielemans était titulaire et le Belge a même eu l'honneur de porter le brassard de capitaine des Red Devils vu que Bruno Fernandes débutera sur le banc. Le Diable Rouge était épaulé par Andrey Santos. Le gardien belge Senne Lammens était également remplacé, Karl Darlow qui effectuait ses débuts officiels avec United.

Maxim De Cuyper décisif

En tant que capitaine, l'ancien Anderlechtois espérait mener son équipe vers la qualification. Et les choses ont très bien commencé avec deux buts rapides de United signés Lacey (8e) sur un assist de Tielemans puis Mount (10e).

Mais Brighton est parvenu à inverser la vapeur et même plus. Kostoulas réduisait le score juste avant le repos avant que Gross n'égalise (65e). L'ancien Brugeois Maxim De Cuyper (69e) plantait finalement le goal de la qualification trois minutes seulement après son entrée en jeu. Le Diable Rouge propulse les Seagulls au tour suivant.

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