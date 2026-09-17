🎥 Il a encore frappé : Leandro Paredes provoque une bagarre générale

L'Argentin s'est illustré de manière honteuse lors de la dernière Coupe du Monde et a été lourdement sanctionné. Il n'en était pas à son premier coup d'essai, mais il vient de récidiver en club, sous les couleurs de Boca Juniors lors d'un déplacement au Brésil.

Deux mois après la finale de Coupe du monde perdue face à l'Espagne, au terme de laquelle il s'était déjà rendu coupable d'un très vilain geste et a été sanctionné de 10 matches de suspension ainsi que d’une grosse amende, le capitaine de Boca Juniors Leandro Paredes a de nouveau fait parler de lui avec une provocation comme il sait le faire.

Match tendu et provocations

Son club, Boca Juniors, était opposé à São Paulo lors de l'affiche tendue des quarts de finale retour de la Copa Sudamericana. Les Argentins ont arraché leur qualification en terre brésilienne (1-1, après avoir remporté l'aller 1-0). Le match était disputé dans un climat assez tendu, Boca Juniors était qualifié au coup de sifflet final et la partie s'est ponctuée par une altercation entre Paredes et Ferreira, impliquant rapidement le reste des joueurs des deux équipes.

Le capitaine de Boca s'est fendu de plusieurs provocations tout au long de la partie, mais c'est surtout son étranglement sur D. Ferreira à la fin du match, qui a mis le feu aux poudres. S'en sont suivis un énorme attroupement et une grosse tension entre les deux camps.

Leandro Paredes pas sanctionné

"Nous devons nous battre pour tout ce que nous jouons, parce que nous sommes Boca et que ça doit être comme ça", a réagi le capitaine Leandro Paredes au micro de DSports Argentina.

Aucune sanction sportive (en tout cas pas immédiate) ni suspension n'ont été prononcé à l'encontre de Leandro Paredes suite au match. Boca Juniors affrontera une autre formation brésilienne au prochain tour, Vasco da Gama se dresse sur la route des Argentins pour une place en finale de la Copa Sudamericana, l'équivalent sud-américain de la Ligue Europa.



