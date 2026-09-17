Arnaud Bodart fait ses adieux au LOSC : "Je pars aujourd’hui avec beaucoup d’émotion"

Arnaud Bodart a quitté le LOSC pour rejoindre Le Havre ce mercredi. Le gardien est resté une saison à Lille avant de quitter le club en ce début d'exercice pour rejoindre les Havrais. Son contrat avec les Dogues a été résilié. L'ancien portier du Standard a tenu à adresser un message à son désormais ancien club. Il a partagé une publication s'adressant au LOSC sur ses réseaux sociaux.

Malgré le fait qu'il n'ait disputé que cinq rencontres sous les couleurs de Lille, Arnaud Bodart a fait partie intégrante de l'équipe la saison dernière. Quitter Lille est évidemment une étape importante pour lui. C'est pourquoi il a décidé de s'exprimer après ce départ.

"Merci, les Dogues ! Aujourd’hui, le moment est venu pour moi de dire au revoir au LOSC", a-t-il débuté. "Durant un peu plus d’une saison, j’ai eu la chance de porter ce maillot et de vivre une aventure aussi exigeante qu’enrichissante. Je n’ai pas toujours été titulaire et je n’ai disputé que cinq matchs, dont deux qui se sont particulièrement mal passés. Ce sont des moments difficiles, mais ils font partie de mon parcours et m’ont permis de grandir, de travailler et de progresser."

"J’aurais évidemment aimé pouvoir montrer davantage sur le terrain et avoir plus d’occasions de m’exprimer. Malgré cela, je suis convaincu d’avoir évolué, aussi bien sportivement qu’humainement et personnellement", a souligné le gardien. "Cette saison a été éprouvante, mais elle m’a énormément appris et laissera une empreinte importante dans ma carrière."

Une expérience qui restera gravée

"J’ai eu la chance de vivre une campagne d’Europa League et de participer, à ma manière, à une magnifique saison collective, conclue par une troisième place en championnat, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Ce sont des souvenirs forts que je garderai précieusement."

"Mais au-delà des résultats et des matchs, je retiendrai surtout un groupe et un vestiaire incroyables", a-t-il souligné. "Chaque jour, je venais à l’entraînement avec le sourire aux lèvres, animé par l’envie de progresser et de donner le meilleur de moi-même. La force de ce groupe, la bienveillance de mes coéquipiers et l’énergie du vestiaire ont rendu cette expérience unique."



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Arnaud Bodart remercie le LOSC et ses supporters

Place ensuite aux remerciements : "Je tiens à remercier tous mes coéquipiers avec qui j’ai partagé cette aventure. Merci aux entraîneurs et aux différents staffs pour leurs conseils et tout ce qu’ils m’ont transmis. Merci également à toutes ces belles personnes qui travaillent chaque jour dans l’ombre pour faire vivre et grandir ce club."

"Et bien sûr, merci à vous, supporters. Merci pour votre passion, vos encouragements, vos chants et votre soutien. Porter le maillot du LOSC et défendre ce blason a été une immense fierté. J’ai toujours mesuré la chance que j’avais de représenter ce club et cette ville."

Ce départ représente beaucoup pour lui : "Je pars aujourd’hui avec beaucoup d’émotion, mais surtout avec une immense gratitude. Je garderai de cette saison des souvenirs précieux, des leçons importantes et des rencontres qui resteront gravées dans ma mémoire. Une nouvelle page va s’ouvrir pour moi, mais une partie de mon histoire restera ici, à Lille."

"Je souhaite au club, à mes anciens coéquipiers, au staff et à tous les supporters le meilleur pour la suite. Continuez à faire vibrer ce stade et à porter fièrement ces couleurs. Merci pour tout, Lille. À jamais dans mon cœur", a-t-il conclu.