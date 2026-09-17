Ce Diable Rouge à une seule sélection qui pourrait faire son retour en équipe nationale avec Mark van Bommel

Ce Diable Rouge à une seule sélection qui pourrait faire son retour en équipe nationale avec Mark van Bommel
Photo: © photonews
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Mandela Keita pourrait profiter de la prochaine trêve internationale pour faire son retour en sélection. En forme avec Parme, le milieu défensif a l'avantage de très bien connaître Mark van Bommel, qu'il a côtoyé à l'Antwerp. Le sélectionneur dévoilera sa première liste ce vendredi à 12h00.

C'était il y a près de trois ans que Mandela Keita avait connu sa seule et unique sélection avec les Diables Rouges. Depuis, le milieu défensif avait disparu des radars de l'équipe nationale. Mais ses performances avec Parme lui ont permis de revenir sur le devant de la scène.

Mandela Keita connaît bien Mark van Bommel

Mark van Bommel connaît parfaitement le profil de Mandela Keita. Les deux hommes se sont côtoyés à l'Antwerp. Le milieu de terrain a évolué sous les ordres du Néerlandais de janvier 2023 à juin 2024 et était un élément important de l'équipe qui a notamment remporté le titre de champion de Belgique avec Mark van Bommel.

Un élément qui pourrait jouer en sa faveur. Mark van Bommel sait exactement ce que Mandela Keita peut apporter : un milieu dynamique, capable d'effectuer un important travail défensif, qui n'hésite pas à aller au duel et qui possède également suffisamment de qualités avec le ballon pour participer à la construction du jeu.

Mandela Keita a également impressionné ces derniers temps avec Parme. Ses performances lui ont valu l'intérêt de clubs plus huppés lors du dernier mercato. Une preuve que sa progression est de nouveau sur une bonne dynamique.

Une forte concurrence au milieu de terrain

Une sélection est cependant loin d'être garantie. Mark van Bommel dispose de plusieurs possibilités. Grâce à son profil physique, Nathan De Cat pourrait également profiter de l'absence d'Amadou Onana, tandis que Roméo Lavia enchaîne enfin à nouveau régulièrement les rencontres avec Chelsea.

Lire aussi… Deux grands absents au même poste ? Casse-tête en vue pour Mark Van Bommel chez les Diables

Plus haut sur le terrain, plusieurs joueurs espèrent également obtenir une nouvelle chance après avoir manqué la Coupe du monde. Mika Godts, Loïs Openda et Lucas Stassin ont tous changé de club et souhaitent à nouveau se montrer avec les Diables Rouges. Malick Fofana pourrait également effectuer son retour après sa blessure.

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