Cinq titulaires absents à Plzen : quel onze pour l'Union Saint-Gilloise en Europa League ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Cinq titulaires absents à Plzen : quel onze pour l'Union Saint-Gilloise en Europa League ?
Photo: © photonews
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Composer avec cinq titulaires absents n'est pas chose aisée pour David Hubert avant le déplacement de l'Union Saint-Gilloise au Viktoria Plzen dans le cadre de la première journée de l'Europa League. Le onze de base des vice-champions de Belgique en titre devrait tout de même avoir fière allure, mais le banc sera cette fois un peu moins profond qu'à l'accoutumée, même si Kevin Rodriguez devrait y faire son retour après trois semaines d'absence.

David Hubert a dû se poser mille questions avant d'établir le onze de départ qui débutera la rencontre sur la pelouse du Viktoria Plzen, ce jeudi soir en Europa League. L'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise est en effet privé de cinq titulaires, et pas des moindres.

La défense et l'entrejeu de l'Union déforcés à Plzen

À commencer par le capitaine, Kevin Mac Allister, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur lors de la large victoire contre Lommel (5-0) le week-end dernier. L'Argentin sera absent de longue date et David Hubert devra composer sans lui pendant de longs mois.

Mais il n'est pas le seul défenseur à manquer à l'appel, puisque Ross Sykes est victime d'une blessure à l'épaule, n'a plus joué depuis le match aller contre Bodo/Glimt début août et ne semble pas encore près de faire son retour. Pas trop le choix, donc, pour devancer Hervé Koffi, qui doit compter sur Nikki Havenaar, Massiré Sylla et Ondrej Kricfalusi.

Mateo Biondic en pointe, Kevin Rodriguez de retour sur le banc ?

Au milieu de terrain, ce sont les suspensions qui posent problème : Adem Zorgane et Kamiel Van De Perre ne peuvent pas jouer. Rob Schoofs devrait en profiter pour saisir sa chance et accompagner Besfort Zeneli dans l'entrejeu, avec Louis Patris et Guilherme Smith sur les côtés.


Devant, un troisième joueur suspendu et un cinquième absent : Raul Florucz. Mateo Biondic devrait donc occuper la position de titulaire, avec Darius Olaru et Relebohile Mofokeng en soutien. Le onze probable de l'Union a encore fière allure malgré ces absences, mais le banc sera moins profond qu'à l'accoutumée. Un banc sur lequel on devrait par contre retrouver Kevin Rodriguez, absent depuis trois semaines environ.

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