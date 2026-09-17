Courtois et Sels absent, qui sera le quatrième gardien des Diables ? Un nom est écarté !

Thibaut Courtois a annoncé qu'il faisait un pas de côté le temps de la Nations League, et Matz Sels a pris sa retraite internationale. Si Mark Van Bommel veut suivre la tradition instaurée depuis Roberto Martinez et reprendre quatre gardiens, il pourrait donc appeler une nouvelle tête.

Mark Van Bommel appellera-t-il quatre gardiens de but pour sa première en tant que sélectionneur des Diables Rouges, ce vendredi (12h) à Tubize ? On a fini par considérer cette manie de Roberto Martinez comme acquise, car elle a été suivie par Domenico Tedesco et Rudi Garcia, qui a même espéré pouvoir en emmener un quatrième à la Coupe du Monde 2026 pour les entraînements (c'était finalement Max Anchor, jeune portier des Seattle Sounders, qui avait rempli ce rôle).

Avec 4 matchs au programme et un rassemblement international de deux semaines, on ne serait donc pas surpris que Van Bommel appelle à son tour quatre gardiens de but, si agaçante soit cette habitude aux yeux du grand public qui peine à la comprendre.

Mais avec le pas de côté de Thibaut Courtois le temps de la Nations League, et la retraite internationale de Matz Sels, reste à savoir qui Van Bommel pourrait appeler. Le trio Lammens-Penders-Vandevoordt paraît gravé dans le marbre et assuré de sa place, mais le quatrième nom pourrait surprendre.

Lucca Brughmans n'est pas repris dans la présélection de Van Bommel

L'un des candidats les plus plausibles était Lucca Brughmans : le tout jeune talent du KRC Genk réussit un bon début de saison et a attiré les regards cet été avec son transfert à 35 millions d'euros direction Liverpool. Mais le Nieuwsblad nous apprend une nouvelle un peu étonnante ce jeudi : Brughmans n'est pas dans la présélection de Van Bommel.

Cela peut donc signifier deux choses : que le nouveau sélectionneur des Diables Rouges a décidé de mettre un terme à l'habitude de ses prédécesseurs d'appeler quatre portiers, ou que le nom auquel il fera appel sera plus surprenant. On pense assez spontanément à Jari De Busser, portier de l'AZ Alkmaar, âgé de 26 ans et déjà cité en sélection.





Thomas Kaminski a régulièrement joué les utilités sous Tedesco en tant que 4e gardien, mais le titulaire de l'Omonia Nicosie n'a plus été appelé sous Rudi Garcia. Arnaud Bodart a trop peu joué ces derniers mois pour rentrer en ligne de compte. Colin Coosemans et Tobe Leysens semblent partir d'un peu loin. Alors, qui complètera le groupe de gardiens de Mark Van Bommel ? Les paris sont ouverts...