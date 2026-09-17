Deux grands absents au même poste ? Casse-tête en vue pour Mark Van Bommel chez les Diables

Premier casse-tête pour Mark Van Bommel, qui doit composer avec les blessures de Jeremy Doku et de Leandro Trossard pour cette trêve internationale d'octobre. Mika Godts pourrait en profiter pour se révéler chez les Diables Rouges, lui qui compte deux sélections et qui est déjà monté quelques fois au jeu sous les couleurs du PSG. La première sélection de Van Bommel permettra, en tout cas, de tirer de premiers enseignements.

Mark Van Bommel se retrouve d'emblée face à un petit casse-tête avant d'annoncer sa première sélection en tant que mentor des Diables Rouges, ce vendredi. Homme clé de la Coupe du monde 2026, Leandro Trossard s'est blessé à l'entraînement avec Besiktas et n'est pas dans le groupe pour affronter Marseille en Europa League.

Selon les premières informations, l'ancien joueur d'Arsenal ne souffrirait pas d'une blessure trop importante, bien qu'il ne soit pas en mesure d'être sur la pelouse ce jeudi soir. Les prochains jours devraient apporter plus de précisions quant à la gravité de cette blessure.

Mark Van Bommel n'a que peu de temps pour trancher

Mais pour Mark Van Bommel, cette nouvelle tombe à un moment particulièrement délicat. Le Néerlandais doit trancher d'ici ce vendredi et dispose de peu de temps pour attendre l'évolution de la situation. De plus, un autre point d'interrogation existe sur les flancs.

Jeremy Doku s'est en effet également blessé sous les couleurs de Manchester City, ce qui réduit soudainement les options à un poste où la Belgique dispose traditionnellement de beaucoup de qualité individuelle et de vitesse.

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Mika Godts, la meilleure option ?

Cette situation pourrait ouvrir la porte à un joueur absent à la Coupe du monde : Mika Godts, qui a effectué un transfert retentissant vers le Paris Saint-Germain cet été et qui est considéré de plus en plus ouvertement comme un candidat pour les Diables Rouges à court terme.



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L'ancien Ajacide possède le profil adéquat pour occuper ce poste sur le flanc et peut apporter un autre type de danger grâce à ses qualités de dribble. Une première sélection constituerait une nouvelle étape pour lui, qui compte deux sélections chez les Diables Rouges et qui est déjà monté plusieurs fois au jeu avec le double champion d'Europe en titre.

Mark Van Bommel ne fera pas comme Jürgen Klopp

Une première situation à gérer, donc, pour Mark Van Bommel, qui s'assoira pour la première fois sur le banc de la Belgique le 25 septembre à Rome contre l'Italie, puis qui devra croiser le fer avec la France, la Turquie, puis encore la France lors de cette trêve internationale d'octobre. Des débuts peu évidents pour le Néerlandais, qui pourraient toutefois permettre à Mika Godts de se révéler sous les couleurs nationales.

Le nouveau sélectionneur des Diables Rouges ne fera vraisemblablement pas comme son collègue Jürgen Klopp en Allemagne, et ne devrait pas constituer deux noyaux distincts et appeler plus de quarante joueurs pour ces quatre matchs de Ligue des Nations. Le vivier de la Belgique ne le permet pas. Cette première sélection permettra donc déjà de tirer les premiers enseignements des projets du Néerlandais, qui ne peut plus et Axel Witsel, qui ont pris leur retraite internationale. La jeunesse devrait donc, à nouveau, être appelée à Tubize.