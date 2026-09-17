Deux joueurs d'Anderlecht, des têtes connues et de grands absents dans la sélection du Maroc

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Deux joueurs d'Anderlecht, des têtes connues et de grands absents dans la sélection du Maroc
Photo: © photonews
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Mohamed Ouahbi, sélectionneur du Maroc, vient de dévoiler sa sélection pour la prochaine trêve internationale. On y retrouve deux joueurs du Sporting d'Anderlecht, Ali Maamar et Tawfik Bentayeb, mais aussi plusieurs têtes connues de notre Jupiler Pro League. L'homme fort des Lions de l'Atlas est, par contre, privé de plusieurs joueurs importants.

Après les dernières rencontres européennes ce jeudi et le déplacement de l'Union Saint-Gilloise à Plzen, il restera une journée de Jupiler Pro League avant la première trêve internationale de la saison.

Une trêve pour laquelle Mark Van Bommel dévoilera sa sélection ce vendredi depuis Tubize, tandis que certains de ses collègues sont déjà passés à l'action ces derniers jours.

Sébastien Pocognoli en Ecosse, notamment, mais aussi Mohamed Ouahbi au Maroc, qui a convoqué deux joueurs de notre championnat et du Sporting d'Anderlecht : Ali Maamar, champion du Monde U20 sous ses ordres, et Tawfik Bentayeb, l'une des recrues phares du début de l'ère Antoine Sibierski au Lotto Park et qui avait connu un certain Issame Charaï, actuel T1 de Westerlo, lorsqu'il évoluait avec les U23 du Maroc.

Deux Mauves, des têtes connues et des absents au Maroc

Deux joueurs appelés aux côtés de plusieurs anciens pensionnaires de notre "JPL", dont Redouane Halhal (Venezia, ex-Malines), Zakaria El Ouahdi (Hambourg, ex-RWDM et Genk) ou encore Bilal El Khannouss (Stuttgart, ex-Genk).

Une sélection dans laquelle on ne retrouve par contre pas l'ancien du Club de Bruges Chemsdine Talbi (10 sélections), ni l'ancien du Standard Soufiane Benjdida, appelé pour la première fois au mois de mai dernier et auteur d'un doublé en amical contre le Burundi. Des joueurs comme Eliesse Ben Seghir, Amine Harit, Youssef En-Nesyri et Hamza Igamane manquent aussi à l'appel.

Les Lions de l'Atlas affronteront le Gabon et le Lesotho dans le cadre des qualifications de la prochaine Coupe d'Afrique, avant de recevoir le Ghana à Tanger en match amical. Comme traditionnellement, les équipes africaines joueront deux matchs officiels lors de cette trêve internationale rallongée, pas comme les équipes européennes qui en joueront quatre en Ligue des Nations. Du côté d'Anderlecht, Danylo Sikan a aussi été appelé avec l'Ukraine.

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