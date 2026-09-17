"Il peut être important en équipe nationale" : le coach de l'OL fait la pub de Loïs Openda

Loïs Openda est sorti sous les huées du Lotto Park ce mercredi, sans grande surprise vu son passé à la fois au Standard et au Club de Bruges. Des huées qui s'expliquent aussi un peu par le fait que le Diable Rouge a mis la défense d'Anderlecht au supplice. Un très bon match, sans but, qui a montré au grand public que le joueur maladroit de la saison passée à la Juventus faisait peut-être bien partie du passé.

Par moments, on a toutefois eu la sensation que le Loïs Openda des mauvais soirs était encore là, sous la surface : s'il s'est procuré beaucoup d'occasions, l'attaquant de l'OL n'est parvenu à en transformer aucune, et Colin Coosemans n'est pas le seul responsable. Mais là est toute la différence : l'Openda maladroit de la Juventus et des Diables Rouges a dans l'ensemble disparu, remplacé par un joueur volontaire, omniprésent, assez juste dans ses gestes et ses intentions.

Le Belge méritait peut-être bien un petit but, et s'il avait réussi à inscrire le 0-3, le bilan du match de ce mercredi n'aurait certainement pas été aussi positif pour Vitor Bruno au final. Un jeu de détails. Les huées du Lotto Park n'étaient pas seulement adressées à un ex-Brugeois, mais aussi à un attaquant qui a posé de réels problèmes à son adversaire, et ce à deux jours de la sélection de Mark Van Bommel.

Openda, enfin important en équipe nationale ?

Paulo Fonseca a été interrogé sur le statut de Loïs Openda, très critiqué, en sélection. "Ah bon, il est critiqué ?", s'étonne l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais à la question d'un confrère belge. "Vous savez, nous sommes tous critiqués dans le monde du football, même quand nous gagnons".

Fonseca, lui, est fan de son attaquant belge. "C'est un grand joueur, un grand professionnel. Il réalise un excellent début de saison, a fait un bon match, créé des occasions. Loïs aurait mérité de marquer un but", souligne l'entraîneur portugais, qui estime donc que son joueur mériterait de faire son retour en équipe nationale.

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"Je ne peux pas influencer la décision de votre sélectionneur. Mais je pense que c'est un joueur qui pourrait être très important en équipe nationale", affirme Paulo Fonseca. Mark Van Bommel n'était pas présent à Anderlecht ce vendredi, et avait quoi qu'il en soit déjà finalisé sa sélection avant ce match. Mais on serait très surpris qu'il ne fasse pas appel à Loïs Openda.