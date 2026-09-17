Kevin De Bruyne très proche de franchir une barre symbolique

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Kevin De Bruyne pourrait franchir une barre symbolique dans son immense carrière très prochainement. Le Diable Rouge compte actuellement 199 buts toutes compétitions confondues. Une réalisation contre la Fiorentina ce dimanche lui permettrait donc d'atteindre les 200 buts.

Kevin De Bruyne a inscrit son premier but en février 2010. Sous les couleurs de Genk, il avait trouvé le chemin des filets face au Standard de Liège alors qu'il n'avait que 18 ans. Depuis, le compteur n'a cessé de grimper.

Six buts en 26 matchs avec Naples

Kevin De Bruyne compte actuellement six buts en 26 rencontres avec Naples. Tous ses buts en Italie ont été inscrits en Serie A. Il a notamment trouvé le chemin des filets contre Sassuolo, la Fiorentina, l'AC Milan, l'Inter, Cremonese et le Genoa.

Son dernier but remonte au 22 août face au Genoa. Une réalisation qui lui avait permis de faire un pas important vers la barre des 200 buts. Lors des rencontres suivantes contre Côme, l'Inter, Arsenal et Bologne, le Diable Rouge n'est pas parvenu à atteindre ce cap, même s'il en est passé tout près face à Bologne.

Face à la Fiorentina ce dimanche, Kevin De Bruyne aura une nouvelle occasion d'y parvenir. Cette rencontre aura d'ailleurs une saveur particulière pour le Belge puisque, la saison dernière, il avait marqué sur penalty face à David de Gea lors de cette même affiche. Le gardien espagnol pourrait à nouveau se dresser sur sa route.

Kevin De Bruyne toujours aussi important à la création

Kevin De Bruyne ne se distingue évidemment pas uniquement par ses buts. Ses autres statistiques témoignent également de son importance dans le jeu napolitain. Cette saison, il a déjà créé dix occasions pour ses coéquipiers. Selon le Corriere dello Sport, il domine largement ses partenaires dans ce domaine puisque Leonardo Spinazzola le suit avec cinq occasions créées.

Au total, Kevin De Bruyne a inscrit 161 buts en 673 rencontres en club. Avec les Diables Rouges, il totalise 38 buts en 124 sélections. Le milieu de terrain belge affiche donc actuellement 199 buts en carrière.

Chelsea est le seul club pour lequel Kevin De Bruyne n'a jamais marqué. Son passage à Stamford Bridge s'était limité à neuf rencontres avant son départ pour Wolfsburg en janvier 2014.

Kevin De Bruyne pourrait donc franchir un nouveau cap ce dimanche. Un seul but face à la Fiorentina lui permettrait d'atteindre la barre symbolique des 200 réalisations en carrière.

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