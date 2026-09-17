Kylian Mbappé sort du silence après la polémique avec le t-shirt de Ceuta : "Une position difficile à prendre"

Au cœur d'une polémique après avoir refusé de porter le t-shirt "Nous sommes tous Ceutans", Kylian Mbappé est sorti du silence sur le sujet. Le Français avait caché le message de soutien, tout comme ses coéquipiers Vinicius Junior et Ibrahima Konaté, aux habitants de l'enclave espagnole sur la côte nord de l'Afrique, en pleine crise migratoire avec le Maroc.

Après l'arrivée de 70 000 personnes en provenance du Maroc les 30 et 31 juillet à Ceuta, la ville autonome espagnole est en pleine crise migratoire. Des milliers de personnes vivent dans des conditions compliquées.

Un message de soutien qui ne fait pas l'unanimité

Le Real Madrid avait ainsi décidé d'apporter son soutien à Ceuta ce mardi en donnant à ses joueurs, lors de leur entrée sur le terrain, un tee-shirt affichant le message "Todos Somos Caballas", qui se traduit par "Nous sommes tous Ceutans". Mais cela n'a pas plu à tous les joueurs du Real Madrid. Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Ibrahima Konaté ont préféré ne pas s'afficher avec le tee-shirt, le relevant afin qu'il soit partiellement porté et que le message ne soit pas lisible.

Mais alors pourquoi ont-ils fait ça ? Kylian Mbappé a été clair sur sa position au micro d'AS : "C’était une décision du club. Les joueurs étaient censés le porter. La première chose que je veux dire, c’est que je suis en totale solidarité avec Ceuta et toutes les victimes. Avant d’être footballeur, je suis un être humain. Mais je voulais aussi avoir une pensée pour tous les migrants qui ont perdu la vie et qui vivent également dans des conditions très difficiles."

"Ce n’était pas une position facile à prendre. C’était difficile, car certains pourraient penser que je suis contre les habitants de Ceuta. Mais absolument pas. Je n’ai rien contre eux et ils ont tout mon soutien et toutes mes pensées. Je voulais simplement aussi avoir une pensée pour toutes les personnes qui souffrent, car au final, je suis un être humain et je ne veux pas donner la priorité à la souffrance d’une personne plutôt qu’à celle d’une autre", a-t-il ajouté.

Kylian Mbappé attristé par la situation à Ceuta



Kylian Mbappé se dit triste de voir cette situation : "Il y a des gens qui souffrent, et cela me rend très triste de voir cela dans le monde. Je suis quelqu’un qui souhaite le meilleur pour le monde dans lequel nous vivons. Je veux envoyer un message de positivité et de paix, et j’espère que cette situation sera rapidement résolue."



Dans un monde où tous ses faits et gestes sont scrutés, cette prise de parole montre une nouvelle fois à quel point le Français fait attention à la portée de ses prises de position. Kylian Mbappé a ainsi voulu éviter que son geste soit interprété comme un manque de soutien envers les habitants de Ceuta. Comme il l'a expliqué, il ne voulait simplement pas être en faveur d'un camp plutôt que d'un autre.