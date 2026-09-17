La Gantoise privée de l'un de ses renforts pour affronter le Standard

Encore invaincue après douze premiers matchs officiels, La Gantoise occupe la tête de la Jupiler Pro League à égalité avec l'Union Saint-Gilloise avant de recevoir le Standard, vendredi soir à la Planet Group Arena. Une rencontre pour laquelle Rik de Mil ne pourra pas compter sur l'une des recrues estivales des Buffalos, Laszlo Bénes, qui était déjà absent la semaine dernière à Genk et qui ne fait toujours pas partie du groupe.

Vincent Euvrard l'a décrit comme "le plus gros défi du début de saison" pour le Standard. Rik de Mil, lui aussi, se méfie et souhaite conserver la série d'invincibilité de La Gantoise, qui s'étend désormais à douze matchs officiels, le plus longtemps possible.

C'est une belle affiche qui lancera la septième journée de Jupiler Pro League, vendredi soir à la Planet Group Arena. Une rencontre pour laquelle l'entraîneur gantois sera privé de l'une de ses recrues estivales.

Déjà absent le week-end dernier pour le déplacement à Genk en raison d'une blessure à la cheville, Laszlo Bénes ne figurera pas non plus dans le groupe de Rik de Mil pour la réception des Rouches, apprennent ce jeudi nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad.

Pas de Laszlo Bénes à La Gantoise pour affronter le Standard

Il est donc probable de voir l'entrejeu aligné du côté de la Cegeka Arena, composé de Tibe De Vlieger, Mathias Delorge et Michel-Ange Balikwisha, être reconduit à La Gantoise, où Abdelkahar Kadri était monté à dix minutes du terme. L'Algérien avait été titularisé lors des deux premiers matchs de championnat avant de rester sur le banc pendant trois semaines.

De son côté, Laszlo Bénes avait reçu deux titularisations contre le Club de Bruges et OHL, avant de retourner sur le banc face au Cercle. Arrivé en provenance de l'Union Berlin cet été contre 1,1 million d'euros, il avait également commencé cinq des six matchs de préliminaires européens de La Gantoise. Il n'affrontera donc pas le Standard ce vendredi.



Lire aussi… L'élément qui manque encore au Standard pour retrouver le top : "L'Union est un très bon exemple"›