Marco Kana met déjà la pression sur Roméo Amane à Anderlecht

Marco Kana met déjà la pression sur Roméo Amane à Anderlecht
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Anderlecht s'est incliné face à Lyon (1-2) lors de la première journée de la phase de ligue de l'Europa League ce mercredi. Une rencontre lors de laquelle Marco Kana a remplacé Roméo Amane à la mi-temps. Une entrée en jeu qui pose déjà la question de la hiérarchie au milieu de terrain.

Marco Kana a lui-même essuyé pas mal de critiques ces dernières semaines. Le produit de Neerpede a surtout été utilisé la saison dernière pour résoudre les problèmes défensifs et a dû se réhabituer à son rôle initial au milieu de terrain. Il reste néanmoins l’un des joueurs les plus polyvalents de l’effectif.

Roméo Amane certainement pas encore à écarter

Face à Lyon, on a clairement compris pourquoi. Marco Kana joue simplement lorsque c’est nécessaire, mais il est également capable d’accélérer le rythme en faisant circuler le ballon en une ou deux touches. La différence était importante en première période. Roméo Amane avait souvent besoin de plusieurs touches de balle pour trouver une solution et plusieurs de ses passes ont été perdues.

Cela ne signifie pas pour autant que Roméo Amane doit être écarté. Anderlecht a déboursé cinq millions d’euros, hors bonus, pour l’Ivoirien de 23 ans, qui était un titulaire régulier au Rapid Vienne. En deux ans et demi, il y a disputé 69 matchs officiels, inscrit deux buts et délivré cinq passes décisives.

Mais le timing de sa titularisation face à Lyon était étonnant. Vitor Bruno avait précédemment indiqué que plusieurs nouvelles recrues n’étaient pas encore prêtes à débuter immédiatement. Pourtant, face à une équipe du calibre de Lyon, Roméo Amane et plusieurs autres nouveaux joueurs ont dû commencer la rencontre. De plus, Roméo Amane avait à peine pu effectuer une préparation avec sa nouvelle équipe. Une seule mi-temps moins convaincante ne suffit donc pas pour tirer des conclusions définitives.

Peu d’options en Europe

Ilias Koutsoupias, qui a déjà fait bonne impression, rend également le casse-tête plus intéressant. Le Grec a été recruté comme alternative à Enric Llansana et peut être utilisé de différentes manières. Pour l’instant, il n’est pas qualifié pour disputer les compétitions européennes, ce qui laisse moins d’options à Vitor Bruno en Europe. Roméo Amane aura donc encore des opportunités, tandis que Marco Kana reste pour l’instant un élément important.

Lire aussi… Un Anderlecht à deux visages : "En deuxième mi-temps, nous avons montré ce dont nous sommes capables"

Pour Anderlecht, il s’agit en réalité d’un problème de riche, mais aussi d’une question à résoudre. Le club ne veut pas investir cinq millions d’euros dans un joueur pour le laisser sur le banc. Dans le même temps, Vitor Bruno ne peut pas se permettre de constamment regarder le montant des transferts. Celui qui fonctionne le mieux doit jouer.

Et pour l’instant, Marco Kana possède un avantage : il sait ce dont Anderlecht a besoin. Il connaît le club, le championnat et l’entraîneur et n’a plus besoin de s’adapter au rythme du football belge. De plus, il sait ce que l’on attend de lui lorsque Anderlecht a le ballon, mais aussi lorsqu’il doit jouer sans.

Marco Kana pourrait donc devenir plus important dans les prochaines semaines qu’on ne l’imaginait initialement. Le grand défi de Roméo Amane n’est donc pas simplement de sortir Marco Kana de l’équipe. Il doit démontrer qu’il peut apporter à Anderlecht quelque chose que Marco Kana ne peut pas offrir. Face à Lyon, il n’y est pas encore parvenu. Et c’est précisément pour cette raison que l’entrée en jeu du "Professeur" était peut-être bien plus importante que ce que la plupart des supporters imaginaient avant la rencontre.

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