"Nous avons écrit l'histoire" : Dodi Lukebakio heureux d'avoir contribué à la victoire historique de Benfica

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Nous avons écrit l'histoire" : Dodi Lukebakio heureux d'avoir contribué à la victoire historique de Benfica
Photo: © photonews
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Benfica a parfaitement entamé sa campagne de Ligue Europa. Les Lisboètes se sont imposés sur le score de 0-2 face à l'AC Milan, notamment grâce à un but de Dodi Lukebakio à la 16e minute de jeu. Le Diable Rouge a placé une superbe frappe qui a permis à son équipe de mener. Il s'est exprimé au micro de Sport TV après la rencontre.

Dodi Lukebakio a déjà pris part à neuf rencontres depuis le début de saison. Il avait marqué lors du troisième tour préliminaire de l'Europa League contre Hearts. Désormais, il a ajouté un but supplémentaire à son actif.

Il est évidemment ravi : "Je suis très heureux de rejouer, car j'avais besoin de retrouver du rythme. C'était important pour moi. Ce n'est jamais facile d'entrer dans un match. Je suis très heureux d'avoir pu aider mon équipe. C'était un moment très important pour nous tous. Oui, nous avons écrit l'histoire. Nous n'avions encore jamais gagné ici, donc je suis vraiment très heureux."

"C'était une très belle soirée et c'était également formidable de voir tous les supporters de Benfica. C'est vraiment une bonne chose. Nous devons continuer comme ça", a-t-il ajouté.

Dodi Lukebakio souligne la qualité de l'effectif

Il s'est ensuite exprimé sur la qualité de l'effectif de Benfica : "Les grands clubs ont de grands effectifs. Aujourd'hui, nous avons montré que tout le monde était prêt à jouer. Nous sommes Benfica, donc ceux qui jouent ici ont de la qualité. Bien sûr, ce n'était pas facile de jouer ensemble."

"Mais lorsqu'il y a de la qualité et une bonne communication sur le terrain, les choses fonctionnent bien. Aujourd'hui, nous avons montré que nous étions sur la même longueur d'onde et que nous pensions de la même manière. Nous devons continuer comme ça."

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Déjà tourné vers le choc face à Porto

Ce dimanche à 21h30, Benfica affrontera Porto dans un match au sommet du championnat portugais. Le Diable Rouge a déjà le regard tourné vers cette rencontre : "Chaque match est différent. Bien sûr, gagner des matchs donne toujours beaucoup de confiance. Nous sommes très heureux aujourd'hui. Évidemment, cette victoire nous donne beaucoup d'élan, mais le match contre le FC Porto sera différent. Nous allons bien nous reposer aujourd'hui avant de préparer le match contre le FC Porto."

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