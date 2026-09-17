"Quelle fierté d’avoir joué avec toi" : Raskin réagit à l'annonce de la retraite internationale d'Axel Witsel

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Quelle fierté d’avoir joué avec toi" : Raskin réagit à l'annonce de la retraite internationale d'Axel Witsel
Photo: © photonews
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Ce mercredi, Axel Witsel a annoncé mettre un terme ç sa carrière internationale. Après 18 années à porter avec fierté les couleurs de son pays le joueur de l'OGC Nice a chosi de mtter un terme à son aventure. Il a pris la parole dans un messgae sur ses réseuax sociaux. Dans les commentaires, de nombreux Diables Rouges ont réagi à cette nouvelle.

Nicolas Raskin, souvent aperçu aux côtés d'Axel Witsel avec l'équipe nationale belge, a publié un message : "Quelle fierté d’avoir pu être sur le terrain avec toi ! Repos bien mérité, la légende." Tous deux originaires de Liège et anciens joueurs du Standard, ils entretiennent une très bonne relation.

Le Liégeois avait une sorte de rôle de "grand frère" pour Nicolas Raskin en équipe nationale. "Bien sûr, c'est l'un de ceux avec lesquels je passe le plus de temps ici", avait déclaré le joueur originaire de Waremme lors de la Coupe du monde 2026.

"J'apprends de lui au jour le jour, sur et en dehors du terrain. On parle souvent de positionnement, et d'un peu de tout, en fait. C'est un plaisir de l'avoir ici avec nous. Il guide beaucoup de monde de par son expérience", avait-il expliqué. "Bien sûr que c'est un modèle pour moi, j'allais voir les matchs du Standard étant petit et il y jouait à l'époque."

De nombreux Diables rendent hommage à Axel Witsel

Nicolas Raskin n'est évidemment pas le seul Diable Rouge à avoir réagi à cette annonce. Plusieurs joueurs de la sélection belge ont tenu à rendre hommage à Axel Witsel. "Une carrière à faire rougir", a écrit Thomas Meunier. Romelu Lukaku s'est contenté d'un "Légende". Thibaut Courtois a, lui, écrit "Chaloupe", le surnom de son désormais ancien coéquipier en sélection.

Lire aussi… "Je t'aime Belgique" : fin d'un beau chapitre, Axel Witsel met un terme à sa carrière internationale
Les plus jeunes ont également eu un mot pour Axel Witsel. "C'était un grand honneur, merci", a déclaré Charles De Ketelaere. L'ancien Liégeois Nathan Ngoy a écrit : "Oh nan, quel homme ! Merci pour tout frère". Amadou Onana lui a adressé un "Un honneur, grand frère".

Diego Moreira a simplement écrit "Grand frère", alors que Dodi Lukebakio a déclaré : "Un honneur d'avoir pu jouer avec toi, grand frère". Zeno Debast a, lui, écrit "Merci". Matias Fernandez-Pardo a réagi avec un emoji aux yeux en cœur et Mike Penders a publié deux cœurs avec les doigts.

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