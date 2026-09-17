Un ancien arbitre est clair : Anderlecht aurait dû obtenir un penalty face à l'OL

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un ancien arbitre est clair : Anderlecht aurait dû obtenir un penalty face à l'OL
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Mihajlo Cvetkovic était resté au sol à la 84e minute du match entre le RSC Anderlecht et l'Olympique Lyonnais, suite à ce qu'il estimait être une poussée fautive de Clinton Mata. Une phase qui a eu lieu alors que le ballon était loin des deux joueurs, et qui est donc passée assez inaperçue. Pourtant, cela semble en réalité clair : Anderlecht aurait dû obtenir un penalty.

C'est en tout cas l'avis de nombreux supporters du RSC Anderlecht, et c'est aussi celui de l'ancien arbitre Alexandre Boucaut, interviewé par nos confrères de La Dernière Heure. L'ancien responsable du VAR au sein du football belge ne comprend pas que les arbitres en charge de la vidéo n'aient pas appelé Mr De Burgos à l'écran afin de constater les faits.

Car cela semble assez clair au revisionnage : Clinton Mata se désintéresse totalement de l'action et du ballon, pour aller pousser Mihajlo Cvetkovic sans ménagement dans le rectangle. Un geste qui aurait même pu lui valoir un carton rouge.

 "Je comprends la frustration des supporters", reconnaît Alexandre Boucaut sur le sujet. "Même si Cvetkovic provoque Mata, il ne fait pas grand chose. Et il reste même de marbre quand Mata le pousse une première fois, pour ensuite prendre une grosse poussée", souligne l'ancien référé.

Une erreur du VAR, selon Alexandre Boucaut 

Pour Boucaut, c'est donc "un penalty clair" de la part de Clinton Mata. Pourtant, après revisionnage des images par le VAR, ce dernier a jugé qu'il ne fallait pas appeler l'arbitre devant l'écran pour qu'il prenne sa décision en âme et conscience.

"La non-intervention du VAR est incompréhensible et inexplicable. Je crois que c'est parce que l'UEFA a mis un projet en place, qui s'appelle "clear lines", et qui veut éviter trop d'interventions pour corriger seulement les grosses erreurs", explique Alexandre Boucaut, pour qui dans ce cas, il s'agissait cependant d'une grosse erreur.

Lire aussi… "Il peut être important en équipe nationale" : le coach de l'OL fait la pub de Loïs Openda

Une erreur qui a eu de grosses conséquences, puisque le RSC Anderlecht poussait à ce moment pour aller chercher un but égalisateur, jamais tombé. Qui sait comment se serait fini le match si les Mauves avaient obtenu ce penalty ? 

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