Un ancien de Pro League face aux Diables ? Zinedine Zidane l'aurait présélectionné

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un ancien de Pro League face aux Diables ? Zinedine Zidane l'aurait présélectionné
Photo: © photonews
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Jean Butez va-t-il décrocher sa première sélection avec l'Equipe de France, à l'occasion des débuts de Zinedine Zidane ? Il semblerait en tout cas que l'ex-gardien de but de l'Excel Mouscron et de l'Antwerp figure dans la présélection du successeur de Didier Deschamps.

Ce n'est pas la première fois que le nom de Jean Butez est cité en équipe de France : à l'approche de la Coupe du Monde 2026, certains, dont son entraîneur Cesc Fabregas, avaient milité pour que le gardien de but de Côme devienne le n°3 des Bleus. Sans succès jusqu'ici.

Mais le départ de Didier Deschamps pourrait bien redistribuer les cartes. En effet, selon les informations du journal français L'Equipe, Jean Butez ferait bien partie de la présélection de Zinedine Zidane, qui dévoilera sa première sélection ce vendredi à 18h.

Ce serait une belle récompense pour le gardien de but de 31 ans, qui évolue encore à un excellent niveau avec Côme cette saison : la surprenante équipe promue en 2024 est actuellement troisième de Serie A, derrière l'AS Rome et l'Inter Milan. 

Butez troisième gardien face à la Belgique

Être sélectionné pour la première fois avec les Bleus serait aussi l'occasion pour Jean Butez de vivre des retrouvailles particulières : formé au LOSC, c'est à l'Excel Mouscron que le "ch'ti" avait lancé sa carrière professionnelle, évoluant chez les Hurlus jusqu'en 2020. 

Il avait ensuite rejoint l'Antwerp, où il s'était imposé comme l'un des grands artisans du doublé coupe-championnat du Great Old en 2023. Un an plus tard, Jean Butez signait à Côme, fraîchement promu en Serie A. Ce serait donc son premier retour en Belgique, la France se déplaçant au Stade Roi Baudouin le 28 septembre prochain. 

Derrière Mike Maignan et Brice Samba, c'est jusqu'à présent le Lensois Romain Risser qui fait office de n°3 des Bleus. Mais tout indique que pour une trêve aussi étendue que celle qui s'annonce, comportant quatre rencontres de Ligue des Nations, Zidane pourrait reprendre plus que trois gardiens de but. 

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