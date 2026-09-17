Un Anderlecht à deux visages : "En deuxième mi-temps, nous avons montré ce dont nous sommes capables"

Florent Malice Johan Walckiers
Florent Malice et Johan Walckiers depuis le Lotto Park
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Un Anderlecht à deux visages : "En deuxième mi-temps, nous avons montré ce dont nous sommes capables"
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Et si Anderlecht avait commencé son match comme il l'a terminé ? Peut-être les Mauves n'auraient-ils pas eu de regrets au coup de sifflet final. Mais Mihajlo Cvetkovic restait fier de la seconde période des Mauves.

La différence entre les deux mi-temps était en effet assez énorme ce mercredi au Lotto Park. Après la pause, Anderlecht s’est montré beaucoup plus agressif, a pressé Lyon plus haut et s’est également créé les occasions nécessaires - après avoir livré une première période nettement insuffisante.

"Nous avons trop respecté Lyon en première mi-temps", a constaté Mihajlo Cvetkovic. "Nous n’avons pas mis suffisamment de pressing, ne montions pas les chercher assez haut". 

Tout a changé après la pause. Anderlecht a avancé son bloc et a tenté de mettre beaucoup plus Lyon sous pression, ce qui a fini par payer. Cvetkovic a inscrit le but de l'espoir, et les Mauves ont poussé pour tenter d'aller chercher le 2-2.

"La deuxième mi-temps était bien meilleure que la première. Nous leur avons montré ce dont nous étions capables et quel était notre style de jeu. À la fin, nous avons montré que nous pouvions les mettre en difficulté, mais nous n’en avons pas fait assez pour obtenir un bon résultat", regrette le Serbe.

La mentalité d'Anderlecht irréprochable, mais...

"En seconde période, nous avons simplement commencé à jouer notre propre jeu. Nous sommes revenus sur le terrain en montrant nos qualités et nos principes. Nous avons pressé haut, et c’était tout ce qu'il fallait faire", résume Mihajlo Cvetkovic.

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"Je pense qu'au final, nous méritions d'aller chercher ce but égalisateur. Nous avons créé plus d'occasions qu'eux en seconde période et méritions mieux. Nous sommes encore en train d’apprendre à nous connaître", a ensuite reconnu Cvetkovic. "C’est parfois difficile sur le terrain, mais nous essayons de nous coordonner le plus rapidement possible".

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