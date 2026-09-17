Un futur adversaire d'Anderlecht envoie un signal et bat Hoffenheim, Nathan De Cat titulaire et décevant

Le Sporting d'Anderlecht est prévenu : l'OFI Crète, où les Mauves se déplaceront en novembre prochain, est solide chez lui. Les Grecs viennent de battre Hoffenheim, où Nathan De Cat était titulaire.

Match intéressant ce jeudi, au lendemain de l'entrée du RSC Anderlecht, pour les supporters des Mauve & Blanc, et probablement une rencontre sur laquelle Vitor Bruno avait un oeil. L'OFI Crète, que le Sporting affrontera le 26 novembre en Grèce, et Hoffenheim, qui viendra le 10 décembre prochain au Lotto Park, s'affrontaient en Europa League pour leur entrée en lice.

Nathan De Cat, réserviste en Bundesliga en ce début de saison, était titulaire. Et malheureusement pour l'ex-prodige de Neerpede, les choses ne se sont pas passées comme prévu. À la pause, les Grecs menaient 1-0 via un but d'Aitor Cantalapiedra (formé au FC Barcelone).

De Cat sort à l'heure de jeu après un match compliqué

Les choses ne s'amélioreront pas en seconde période pour les Allemands, ni pour Nathan De Cat : auteur d'une prestation très compliquée dans un rôle de n°10 qui ne lui convenait visibleement pas, le Belge est sorti à l'heure de jeu.

Aaron Leya Iseka, autre ancien du RSC Anderlecht, est quant à lui monté au jeu à la 80e minute pour l'OFI Crète... qui va faire le break presque dans la foulée, à la 84e, via Georgios Kanellopoulos. Hoffenheim ne reviendra pas dans le match, et commence donc bien mal sa campagne européenne (2-0).

Salzbourg, autre adversaire d'Anderlecht, l'emporte



Le RB Salzbourg, qui se déplacera également au Lotto Park le 5 novembre prochain, a mieux démarré, s'imposant (0-1) sur la pelouse du Levski Sofia. Yorbe Vertessen était titulaire dans le onze autrichien, et est sorti à la 69e minute de jeu.